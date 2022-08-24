Primera Ministra de Finlandia se disculpa por topless de sus invitadas

Sanna Marín, primera ministra de Finlandia, se vio en vuelta en un nuevo escándalo luego de que se diera a conocer la foto de dos mujeres en topless besándose dentro de la residencia oficial.

Después de que la imagen se hizo viral, Sanna Marín se disculpó y admitió que la foto en su residencia oficial “no es apropiada”. Las nuevas declaraciones ocurrieron un día después de que presentara el negativo de su prueba de antidoping.

La foto que causó indignación en el país europeo mostraba a dos mujeres besándose mientras cubrían sus senos sin ropa con un cartel de aspecto oficial que decía “Finlandia”, la foto fue tomada dentro de la residencia oficial de la primera ministra.

La primera ministra de Finlandia, bailando ‘descocadamente ‘. pic.twitter.com/vEeKsiVSJM — José L. Castañeda (@jlcastanedaj) August 18, 2022

El escándalo por la fiesta de la primera ministra de Finlandia

El escándalo de Sanna Marin, de 36 años de edad, comenzó luego de que se difundiera un video donde aparecía la primera ministra de fiesta con conocidos influencers y artistas de Finlandia.

Las imágenes se publicaron originalmente en una cuenta privada de Instagram, y Marin dijo que el clip estaba destinado para que lo vieran solo sus amigos y aseguró que sabía que era grabada, pero no esperaba que se difundiera.

Posteriormente, las imágenes de la primera ministra cantando y bailando en su fiesta se volvieron virales en los medios de comunicación de Finlandia y después dieron la vuelta al mundo.

“Estos videos son privados y se filmaron en un espacio privado. Me molesta que esto se hiciera público”, fueron las primeras declaraciones de la primera ministra de Finlandia.

Sin embargo, integrantes de la oposición le pidieron que se realizara una prueba antidoping, a pesar de que Sanna Marin aseguró que en su fiesta no hubo drogas y ni ella ni sus invitados consumieron sustancias ilícitas.

Muchos finlandeses expresaron su apoyo a la joven líder por combinar una vida privada con su carrera de alto perfil. Pero el periódico Helsingin Sanomat dijo que el episodio planteó dudas sobre su juicio.

