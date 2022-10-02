Inicia primera vuelta de las elecciones de Brasil 2022

La mañana de este domingo 02 de octubre, las urnas en Brasil abrieron a las 08 de la mañana en punto para recibir a los ciudadanos en esta primera vuelta de elecciones presidenciales 2022.

Desde muy temprano, las calles de São Paulo se llenaron de personas que hicieron fila para ejercer su voto.

Los 156 millones de brasileños mayores de 18 años han sido convocados para participar de forma obligatoria, pero incluso los jóvenes de 16 años también podrán hacerlo si así lo desean.

Cabe señalar que además de celebrarse las elecciones de Brasil 2022, se elegirán mediante el voto a vicepresidentes, gobernadores estatales y el Congreso Nacional.

¿Quiénes compiten en estas elecciones de Brasil 2022?

Desde muy temprano, ambos candidatos, el ultraderechista y actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, así como el izquierdista y ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, acudieron a votar.

A pesar de que compiten otros 9 contendientes en estas elecciones presidenciales, Bolsonaro y Lula da Silva encabezan las encuestas.

Para que alguno logre la reelección, es necesario que obtengan el 50 por ciento de los votos, de lo contrario ambos se verán en la segunda vuelta.