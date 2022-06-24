Príncipe Carlos expresa profundo pesar por impacto de la esclavitud

Ante líderes de la Commonwealth reunidos en Ruanda, el príncipe Carlos reconoció a la esclavitud como el período más doloroso y abusivo de la historia contemporánea del Reino Unido.

El príncipe Carlos de Gran Bretaña expresó este viernes su profundo pesar por la esclavitud en un discurso ante los líderes de la Commonwealth en Ruanda y reconoció que las raíces de la organización se encuentran en un período doloroso de la historia, aludiendo a la trata de esclavos y el colonialismo.

Mancomunidad de Naciones club de 54 países

La Mancomunidad de Naciones, conocida como "Commonwealth" en la lengua inglesa, un club de 54 países, la mayoría de los cuales son antiguas colonias británicas, abarca alrededor de un tercio de la humanidad y se presenta como una red de socios iguales con objetivos compartidos como la democracia, la paz y la prosperidad.

"Mientras luchamos juntos por la paz, la prosperidad y la democracia, quiero reconocer que las raíces de nuestra asociación contemporánea se encuentran profundamente arraigadas en el período más doloroso de nuestra historia", dijo Charles a los líderes de la Commonwealth reunidos en la ceremonia de apertura de una cumbre de dos días en Kigali.

"No puedo describir la profundidad de mi dolor personal por el sufrimiento de tantos mientras continúo profundizando mi propia comprensión del impacto duradero de la esclavitud".

"Quiero decir claramente que el régimen constitucional de cada miembro, como república o monarquía, depende únicamente de la decisión de cada Estado miembro", insistió ante decenas de líderes, entre ellos el primer ministro británico Boris Johnson, y el de canadiense, Justin Trudeau.

Arraigada en el Imperio Británico, la Commonwealth no ha lidiado públicamente con el legado del colonialismo o la esclavitud, pero ha habido cada vez más llamados, especialmente de los estados miembros del Caribe, para que lo haga.

Encontrar nuevas formas de reconocer el pasado

"Si vamos a forjar un futuro común que beneficie a todos nuestros ciudadanos, también debemos encontrar nuevas formas de reconocer nuestro pasado. Sencillamente, esta es una conversación cuyo momento ha llegado", dijo Charles.

Esta cumbre se celebra en Ruanda, que se incorporó al Commonwealth en 2009, en un momento en que la asociación de los 54 Estados miembros atraviesa profundos interrogantes, en un período de transición para la monarquía británica y de cuestionamiento del pasado colonialista.

Príncipe Carlos en representación de su madre la reina Isabel

El príncipe Carlos estaba en la cumbre en representación de su madre, la reina Isabel, quien ha sido la jefa de la Commonwealth desde que comenzó su reinado en 1952. El bastón pasará a él, según una decisión de los líderes de la Commonwealth tomada en 2018 que algunas naciones caribeñas ahora están disputando.

En su discurso, Charles también reconoció el creciente sentimiento republicano en algunas de las 15 naciones de la Commonwealth que actualmente tienen a la reina como jefa de estado. Incluyen el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Jamaica, Belice, las Bahamas y Papua Nueva Guinea.

