El príncipe Carlos da positivo a Covid-19 por segunda vez

El príncipe Carlos de Gales, hijo de la reina Isabel II, dio positivo a Covid-19 por segunda vez, por lo que se encuentra aislado, informó este jueves Clarence House, la residencia oficial del príncipe.

A través de la cuenta de Twitter de la residencia del príncipe Carlos, informó que se aislará y por lo tanto no podrá asistir a los eventos que se realizarán hoy en Winchester; sin embargo, aseguró que reprogramará su visita en cuanto se recupere del Covid-19.

“Esta mañana, el príncipe de Gales ha dado positivo por Covid-19 y ahora se autoaisla. Su alteza real está profundamente decepcionada de no poder asistir a los eventos de hoy en Winchester y buscará reprogramar su visita lo antes posible”.

Por lo que, a partir de este momento, el príncipe Carlos se mantendrá aislado en su hogar y desde ahí trabajará, hasta que se recupere.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible. — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

La última vez que se vio en público al duque fue el pasado miércoles, cuando acudió acompañado de su esposa, Camilla, a una recepción en el Museo Británico.

Además, el príncipe de Gales y la duquesa Camilla están vacunados, ambos recibieron la dosis de refuerzo en diciembre y exhortaron al resto de la población británica a inocularse contra el Covid-19, lo antes posible.

El positivo del príncipe Carlos se dio a conocer un día después de que el rey Felipe, de España, también se contagiara de Covid-19 y suspendiera su agenda institucional durante siete días, para recuperarse.

Príncipe Carlos se contagió de Covid-19 por segunda vez

El heredero del trono de Inglaterra, de 73 años de edad, dio positivo a Covid-19 por segunda vez, pues en marzo del 2020, se contagió por primera vez, siendo el primer integrante de la nobleza en enfermarse con el virus.

En ese momento, el Palacio de Buckingham informó sobre el contagio del príncipe Carlos y aseguró que tenía síntomas leves, por lo que pasó la enfermedad aislado en Escocia y sin inconvenientes.

