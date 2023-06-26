Príncipe Guillermo lanza iniciativa para personas sin hogar

El príncipe Guillermo de Inglaterra, heredero al trono, puso en marcha un programa de cinco años para ayudar a las personas sin hogar en seis localidades, una causa muy cercana a su corazón.

Guillermo, de 41 años, apoya desde hace tiempo a las organizaciones benéficas que luchan por acabar con la falta de vivienda, siguiendo el ejemplo de su difunta madre, la Princesa Diana, que le llevó a visitar un albergue cuando tenía 11 años. También durmió a la intemperie una noche de invierno de 2009 para llamar la atención sobre este problema.

Dijo que el proyecto "Homewards" proporcionará financiación, experiencia y asociaciones para ayudar a prevenir la falta de vivienda en seis áreas. El príncipe desvelará los lugares el lunes y el martes cuando los visite.

|Reuters

“Creo firmemente que trabajando juntos es posible conseguir que la falta de vivienda sea rara, breve y no se repita, y estoy deseando trabajar con nuestras seis localidades para hacer realidad nuestra ambición”. Príncipe Guillermo de Inglaterra.

En Reino Unido, unos 270 mil núcleos familiares carecen de vivienda de un total de 28 millones, según cálculos de organizaciones benéficas, lo que significa que muchas personas, incluidos niños, duermen a la intemperie o en automóviles, viven en alojamientos temporales, albergues o con familiares.

Las organizaciones benéficas advierten que se espera que estas cifras aumenten debido a la actual crisis del costo de la vida.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Royal Foundation, la organización benéfica de Guillermo, Príncipe de Gales, y su esposa Catalina. Cada localidad recibirá 500 mil libras (636.000 dólares).

Según el comunicado del Palacio de Kensington, se espera que los resultados de los cinco años de proyectos Homewards se extiendan a otros lugares para ayudar a las personas sin hogar.

Futuro del próximo monarca

En un video que se ha hecho viral, muestra a Guillermo hablando con uno de los agricultores del ducado, Mervyn Keeling, sobre la propiedad privada perteneciente a la corona, Ducado de Cornualles.

El príncipe dice: "Empiezo a pensar en cómo heredaré el Ducado algún día y qué haré con él. Creo que es realmente importante, el ángulo familiar, realmente lo creo".

Después de estas palabras, el rey Carlos dijo que cuando lo vio, no podía creerlo. Se conmovió profundamente lo que dijo (Guillermo) y que sus palabras lo hicieron llorar ya que escuchar eso de él había hecho que los últimos 50 años valieran la pena.