Hasta 6 años de prisión por ventas de productos engaño en CDMX

Ciudad de México. Ante nuevas formas de delincuencia que impactan a la población, diputados en el Congreso de la CDMX presentaron una iniciativa para sancionar con 3 a 6 años de prisión y multa mil a 2 mil Unidades de Medida y actualización, equivalente a 192 mil 440 pesos a quien fabrique, suministre, ofrezca o venda productos engaño.

El diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Nazario Norberto Sánchez, aseguró que está iniciativa al Código Penal para la CDMX tiene como fin crear un nuevo tipo penal bajo el numeral 159 Bis, con la sanción antes mencionada, a quien fabrique, suministre, ofrezca o venda productos que indebidamente sean publicitados o promovidos como medicamentos o a los cuales se les atribuyan cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una solución definitiva de un padecimiento sin que cuenten con el registro sanitario correspondiente.



El proyecto de decreto también adiciona un Capítulo III al título tercero respecto de los delitos de peligro para la vida o la salud de las personas, al Código Penal para la CDMX, para sancionar la fabricación y comercialización de los “productos engaño”



La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; con opinión de la Comisión de Salud, para su dictaminación.



¿Qué es un producto engaño?

La COFEPRIS: denomina “Productos engaño”, a aquellos que no presentan evidencia técnico científica de sus propiedades, que se aprovechan de la urgencia y necesidad de las personas y que a la larga causan enfermedades graves a la salud como diabetes, hipertensión, cáncer u obesidad.



Finalmente, Nazario Norberto calificó a los comerciantes de estos productos como mercaderes de la muerte, de quien debemos alejarnos, ya que son alentados por empresas fantasmas o promoventes de la mafia del fraude de inversión, que piden a interesados depositarles entre 40 y 50 mil pesos para la venta de estos productos engañosos y posteriormente ellos sigan invitando a más personas a participar en lo que hoy llamamos “Pirámide Ponzi”.