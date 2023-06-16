Programa DACA cumple 11 años de establecido en medio de la turbulencia legal

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, también conocido como DACA, que fue establecido por la administración de Barack Obama, cumple este jueves 11 años en medio de llamados a una acción permanente de protección.

Los soñadores son estadounidenses. Muchos han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Son nuestros médicos, nuestros maestros y nuestros pequeños empresarios. Los soñadores fortalecieron nuestra economía, enriquecieron nuestros lugares de trabajo y, durante la pandemia de COVID-19, muchos sirvieron a sus comunidades en primera línea", señaló el presidente Joe Biden en un comunicado.

Agregó que: "Solo el Congreso puede brindar una estabilidad permanente y duradera para estos jóvenes y sus familias. El Congreso debe actuar para proteger a nuestros soñadores". Biden era vicepresidente del país al momento de instaurarse el DACA.

Desde el 2012, el programa ha provisto protecciones de deportación a unas 800,000 personas conocidas como "soñadores" (dreamers), que ingresaron irregularmente a Estados Unidos cuando eran niños. Este programa no ofrece un estatus legal de residencia o un camino a la ciudadanía, pero, les permite tener un permiso de trabajo, licencia de conducir y seguro social.

Barack, when we created the DACA program, we knew it would transform lives – and it has.



I'm proud to continue carrying the torch you lit to fight to give every Dreamer a pathway to citizenship, equal opportunities, and the peace of mind they deserve. https://t.co/0L1EP2AokP — President Biden (@POTUS) June 15, 2023

DACA: en aprietos

Bajo la administración de Donald Trump, se intentó desmantelar DACA en repetidas ocasiones. En 2017, el entonces presidente aseguró que "DACA es un tema muy, muy difícil para mi" y en apuntó que "(los beneficiarios) están aquí ilegalmente".

Durante la campaña presidencial en 2016, Trump prometió que terminaría "las dos amnistías ejecutivas" implementadas por Obama, en referencia a DACA y a la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses.

El 16 de julio de 2021, un tribunal estadounidense determinó que DACA era "ilegal" y emitió una orden que prohibía al gobierno continuar la otorgando solicitudes del programa. Sin embargo, la orden de anulación se suspendió temporalmente.

Bajo esta determinación se estableció que el programa no recibiría nuevas solicitudes, sin embargo, aquellas aprobadas antes del 16 de julio continuarían siendo elegibles para renovar DACA y sus permisos de trabajo.

Finalmente, el 5 de octubre de 2022, el Tribunal de Apelaciones emitió una decisión en la que confirmó la declaración de ilegalidad de la política. Sin embargo, mantuvo la suspensión parcial y devolvió el caso al tribunal de distrito del sur de Texas para que considere una regla final sobre la implementación.

Con esto, el programa permanece en el "limbo" según organizaciones como el Centro Nacional de Leyes Inmigratorias, que asegura que "es otro recordatorio claro y serio de la urgencia de que el Congreso actúe rápidamente para brindar una solución legislativa permanente".