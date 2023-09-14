SRE rechaza inconstitucionalidad del programa DACA en Estados Unidos

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó que el gobierno de México toma nota con preocupación sobre la reciente decisión sobre el Programa de Acción Diferida para Personas Llegadas en la Infancia (DACA) en Estados Unidos, pues se declaró inconstitucional.

La declaración de inconstitucionalidad del programa DACA impacta a más de 580 mil personas, en su gran mayoría mexicanas. De acuerdo con la SRE, las personas beneficiarias de este, han contribuido de manera significativa al desarrollo económico, social y cultural de Estados Unidos, además de que representan un vínculo invaluable con México.

La @SRE_mx toma nota con gran preocupación de la decisión de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas de declarar inconstitucional el programa #DACA, que impacta en su gran mayoría a personas mexicanas.



Los y las #Dreamers han contribuido de manera significativa al… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 14, 2023

¿Qué es DACA y cómo funciona?

DACA es una política migratoria que retrasa la deportación de las personas que llegan a Estados Unidos cuando eran niños y no tienen documentación o estatus legal oficial, conocidos como "dreamers". El programa no otorga un estatus legal oficial o un camino hacia la ciudadanía, pero les permite solicitar una licencia de conducir, un número de seguro social y un permiso de trabajo.

Para ser parte del programa, es necesario que las personas presenten una solicitud y una vez aprobada, estarán protegidos de ser deportados durante algún tiempo; sin embargo, nuevamente se declaró como inconstitucional.

¿Cómo apoyará México a las personas que eran apoyadas con el programa DACA?

"El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, brindará apoyó a las personas beneficiarias de DACA a través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), y se invita a que aquellas personas pueden acercarse al consulado de México más cercano o comunicarse al Centro de Información y Asistencia Consular (CIAM) al teléfono (520) 623-7874 para obtener información oficial y confiable".

Asimismo, se determinó que se dará seguimiento puntual al proceso judicial que esta decisión implica para las y los dreamers y a sus familias. Además de que a través de la red consular en EU se reforzarán las acciones de asistencia y protección consular a esta población a través de asistencia legal.