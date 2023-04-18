¡Pagan 500 mil pesos! EU busca programador para embajada en México

Si eres programador informático y estás buscando trabajo esta podría ser tu oportunidad de poner en práctica todos tus conocimientos. La embajada de Estados Unidos en México abrió una vacante con la que podrás ganar hasta 572 mil 572 pesos al año.

El puesto ofrecido por la misión diplomática es como programador informático, analista y desarrollador de datos. Esta contratación es bajo el esquema de tiempo completo y las tareas que se deben cumplir son en la Ciudad de México, sitio donde se ubica la embajada norteamericana.

La vacante añade que el trabajador debe cumplir con 40 horas por semana a cambio de un paquete de prestaciones, entre las que destacan seguro médico y de vida, días festivos de Estados Unidos y México (20 por año aproximadamente), 12 días de vacaciones al año, entre otras.

Si estás interesado saca papel y lápiz porque aquí te compartimos los requisitos, beneficios y lo que la Embajada de Estados Unidos en México espera de su próximo programador informático.

¿Cuáles son las tareas a cumplir para el programador en la embajada de Estados Unidos en México?

Lo primero que debes saber es que es una vacante abierta al público y no existen restricciones de nacionalidad, siempre y cuando cumplas ciertas condiciones establecidas por el Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con la oferta de trabajo las funciones principales del programador, que trabajará en el Centro de sistemas de información (ISC) en la sección de Gestión y desarrollo de aplicaciones (AMD), son las siguientes:



Soporte al usuario final para comercial listo para usar (COTS).

El desarrollo de PowerApps.

El análisis de datos y el software específico del Departamento de Estado.

Administración de soluciones de aplicaciones locales y empresariales.

Responsable del análisis y gestión de la base de datos, el mantenimiento de las soluciones de SharePoint para satisfacer las necesidades y los requisitos de los departamentos de la misión.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en la Embajada de Estados Unidos en México?

Para el caso de programador informático, la Embajada solicita los siguientes requisitos y evaluaciones:



Se requiere 4 años de experiencia como Programador Informático y/o Analista de Datos.

Debe tener conocimientos de entornos Azure y SharePoint.

Título universitario en Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática, Sistemas de Información o Sistemas en Red.

Se requiere español fluido (esto puede ser evaluado).

Buen conocimiento práctico del inglés (esto puede ser evaluado).

Certificar competencia en los idiomas requeridos

Conocimiento práctico superior de uno o más de los siguientes: Power Apps, Power Automate, Power Bi, Administración de SharePoint, lenguajes de programación como Java, C#, python, .Net y lenguaje de consulta para respaldar la minería de datos.

Fuertes habilidades matemáticas para ayudar a recopilar, medir, organizar y analizar datos.

Conocimiento de lenguajes de programación como SQL, ASP.Net (MVC, CORE), Jscript, VBScript, PowerShell, Python, entre otros.

Estos beneficios ofrece la Embajada de Estados Unidos en México para sus trabajadores

La persona que aplique debe saber que deberán aprobar certificaciones médicas y de seguridad. Además, tendrán que comenzar en un periodo de máximo 4 semanas a partir de la recepción de la autorización y/o autorizaciones/certificaciones de la agencia o su candidatura puede finalizar.

Todo esto por un sueldo mensual de 40 mil pesos que, al año, llega a los 572 mil 572 pesos al año, más estas prestaciones:



Seguro Médico y de Vida Privado.

Festivos de Estados Unidos y México (20 por año aproximadamente).

12 días de vacaciones al año de partida. Aumenta progresivamente.

Afiliación al IMSS, AFORE e INFONAVIT.

Oportunidades de viajar al extranjero para capacitarse y más.

Para revisar toda la información y aplicar como programador informático en la Embajada de Estados Unidos en México, puedes consultar los detalles aquí.