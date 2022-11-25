Programas sociales y marcha dividen a diputados en comparecencia de titular de Bienestar

En medio de gritos y reclamos de la oposición compareció ante diputados la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y la política social se puso a debate.

Ella planteó una inversión histórica en cuatro años de gobierno.

“La inversión social en México en este sexenio es inédita y es histórica. Para este ejercicio 2022, la inversión social será de 245 mil millones de pesos y para el 2023, se tiene contemplado un monto de 339 mil 300 millones de pesos, lo que equivale al 1 % de producto interno bruto para el ejercicio 2023 les informó que los adultos mayores recibirán 4 mil 800 pesos bimestrales. Esto ha significado que la inversión social para esta pensión se ha multiplicado por siete veces en comparación al régimen anterior”, puntualizó la titular de la Secretaria de Bienestar.

Pero la oposición la puso bajo la lupa. Había duda.

Ana María Esquivel Arrona, diputada del PAN, “El Coneval advertía que la población en situación de pobreza de 2018 a 2020 había crecido de 51.9 a 55.7 millones de personas y la población en pobreza extrema se incrementó de 8.7 a 10.8 millones”.

El diputado del PRI, Miguel Sámano, insistió “¿por qué después de 4 años y a pesar de los crecientes recursos asignados a la Secretaría de Bienestar, siga aumentando la pobreza en México?”

La secretaria de Bienestar prometió decir la verdad, pero la respuesta no llegó.

Y el debate se desvió a la marcha del próximo domingo, tema obligado en la comparecencia.

El diputado del PRD, Héctor Chávez, “todos aquellos que de alguna manera reciben un beneficio a través de algún programa social, que no están obligados ni condicionados a ir a una marcha próxima. Y que no porque la secretaria haya sido una de las principales promotoras de esta marcha les van a condicionar ni a quitar ningún programa social. Y si fuera así, ojalá que lo denuncien”.

Y así respondió la responsable de la política social “Seguramente las personas que participarán en la marcha del próximo domingo 27 en la Ciudad de México acudirán por lo que hoy sí tienen. Porque hoy sí tienen, por primera vez el gobierno los ha volteado a ver”.

Pero el PRD insistió, ahora en voz de Marcelino Castañeda “La única certeza que hay es el uso cínico de los programas sociales para la operación política de su partido, ustedes salieron más ladrones, mil veces ladrones. Miserables, cobardes, traidores a México”.

El salón de sesiones se inundó de gritos de uno y otro lado. De las curules de oposición en apoyo a los dichos del perredista y del otro extremo, Morena y aliados corearon “Es un honor estar con Obrador”.

Fue una comparecencia semipresencial, pero con ánimos caldeados.

Margarita Zavala del PAN, pidió “Por dignidad humana, no les digan que tienen una pensión gracias a Morena o al presidente, la tienen por los impuestos de todos los mexicanos, incluyendo los del pensionado y eso muy importante que lo hagamos saber”.

La funcionaria reviro “Pudieron apoyar a las madres trabajadoras, apoyaban al 4 % del universo de mujeres con niños menos de tres años, pero lo que hicieron fue dejar en la impunidad a quienes delinquieron, en el caso de la Guardería ABC”.

Fueron casi 5 horas de comparecencia de la secretaria de Bienestar ante el pleno de la Cámara de Diputados y muchas preguntas quedaron pendientes.