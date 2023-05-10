PAN pide que se permita el traslado de leche materna en equipaje de mano

La diputada del PAN, Itzel Josefina Balderas Hernández presentó una iniciativa de reforma a los artículos 33 y 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, con el propósito de que las mujeres en periodo de lactancia puedan transportar la leche materna en su equipaje de mano con los artículos indispensables para realizar las extracciones, sin necesidad de viajar con la o el bebé.

La iniciativa de reforma establece que los concesionarios y permisionarios deberán adoptar las medidas que permitan atender a las mujeres en periodo de lactancia, quienes aún enfrentan múltiples barreras para practicarla y prolongarla.

Actuamente la normatividad establece que para la transportación de la leche materna en los aeropuertos las madres deben viajar con el bebé en brazos, por lo que se ven obligadas a tirar la leche materna para abordar sin contratiempos su vuelo.

La propuesta, suscrita también por diputadas y diputados del PAN enfatiza que es obligación del Estado fortalecer y promover la lactancia materna, a fin de garantizar los derechos de las niñas y niños a una alimentación nutritiva y de calidad, así como el de las mujeres a amamantar.

La iniciativa de reforma fue enviada a las comisiones de Comunicaciones y Transportes para dictamen, y a la de Igualdad de Género para su análisis.

¿Se puede transportar leche materna en el avión?

Los pasajeros pueden llevar la leche materna extraída, compresas de hielo, compresas de gel (congeladas o no congeladas), extractores de leche materna y kits de sacaleches, y otros artículos necesarios para transportar la leche extraída a través de los puntos de control de seguridad del aeropuerto y a bordo de los vuelos, siempre y cuando el bebé vaya a bordo.

¿Por qué es importante la leche materna?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la leche materna es considerada como el alimento más adecuado para los bebés, ya que les proporciona los nutrientes e hidratación necesaria para reducir los índices de mortalidad en el primer año de vida, además de prevenir enfermedades gastrointestinales, respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto.

Esta práctica alimenticia beneficia a las madres ya que disminuye el riesgo de hemorragia y depresión posterior al parto, así como las probabilidades de desarrollar cáncer de ovario, de mama, diabetes tipo II, hipertensión, ataques cardíacos, anemia y osteoporosis.

