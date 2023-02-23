Proponen elevar pensiones por viudez de militares jóvenes

Diputados buscan elevar las pensiones para las viudas y viudos de los elementos de las Fuerzas Armadas que pierdan la vida, sobre todo de los soldados rasos, que son los más jóvenes, a fin de que sus familias reciban pagos dignos.

Actualmente la pensión que recibe la esposa de un soldado raso que pierde la vida en un accidente o producto de una pandemia como la del Covid-19, es de 3 mil 400 pesos mensuales.

“Actualmente ya se hizo un estudio actuarial, y hemos identificado que el 75 por ciento de los miembros de las Fuerzas Armadas, si llegaran a fallecer en activo, entonces, los deudos o las deudas en este caso las viudas, recibían un monto que está por debajo de la línea de pobreza. Nosotros lo que queremos hacer con esta iniciativa es subirlo y que por lo menos esté en la línea de bienestar”, señaló el diputado de Morena, Miguel Carrillo Cubillas, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

Iniciativa frenada por que se busca visto bueno de hacienda.

En la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados hay iniciativas para elevar las pensiones a las viudas de militares jóvenes, pero están frenadas porque buscan el visto bueno de las autoridades hacendarias.

De ahí que ya empezaron a arrastrar el lápiz para definir el monto que debe contemplar incluir el presupuesto de cada año para elevar.

Y así lo explicó el presidente de la Comisión de Defensa de San Lázaro, el panista Ricardo Villarreal García, “se habla de que los primeros años no rebasaría ni siquiera los 400 millones de pesos para todas las viudas y que quizás llegue a cerca de mil millones en algunos años, es decir, creemos que es un monto pequeño para el servicio a la patria que han dado todos estos militares y que sus familias merecen, sin duda alguna, ser apoyadas por el Estado mexicano”.

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados buscara una reunión con autoridades de la Secretaria de Hacienda, la Sedena y el Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas, ISSFAM, para analizar alternativas, como bien pueden ser ahorros en esas dependencias y que se destinen al aumento de las pensiones por viudez de los militares.