Proponen en Senado foros para analizar libros de texto

El senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán propuso llevar a cabo foros en el Senado para analizar con objetividad, serenidad y seriedad los nuevos contenido de los libros de texto gratuitos, editados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En un comunicado, comentó que dada la trascendencia del tema, es importante escuchar a especialistas, maestros, padres de familia, así como a pedagogos, ya que la sociedad tiene el derecho de contar con toda la información posible de todas las voces calificadas en la materia.

Senado invita a dialogar a especialistas, sobre todo a profesores

Indicó que el Senado de la República es la casa de todos, por ello, la invitación para dichos diálogos es abierta para expertos de la comunidad educativa, especialmente a los profesores de todo el país, pues los niños de México, indicó, son la prioridad.

Los nuevos libros de texto gratuitos están inmersos en medio de la polémica, debido a diversos errores en los contenidos, la reducción de procesos como el razonamiento matemático y la carga ideológica, incluso en los primeros grados de la educación primaria.

Presidente llevará a cabo conferencias vespertinas

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que se van a revisar los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esto, con el propósito de que se informe qué hicieron los maestros, pedagogos. Para esto se realizarán conferencias a partir del próximo martes 8 de agosto.

López Obrador adelantó que se llevarán a cabo conferencias de 5 a 7 de la tarde en Palacio Nacional, a partir del próximo martes, para ”revisar” libro por libro de la mano con la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y otros especialistas.