Legisladores proponen pena de muerte para violadores de niños en EU

Dos legisladores del partido republicano de Estados Unidos realizaron una propuesta para reformar la ley para castigar con pena de muerte a las personas que sean violadores o agresores sexuales de niños o menores de edad.

Jonathan Martin, senador de Fort Myers y la representante Jessica Baker, de la comunidad de Jacksonville, ambos del estado de Florida, realizaron propuestas de proyectos de ley para establecer la pena capital contra los sujetos que cometan agresiones sexuales contra menores de 12 años.

Estas modificaciones a la ley contemplan que ocho de 12 integrantes de un jurado puedan recomendar la aplicación de la pena de muerte en casos de ataques sexuales. Si menos de ocho integrantes del jurado hacen esta propuesta, los acusados podrían ser sentenciados a cadena perpetua sin la posibilidad de alcanzar libertad condicional.

¿Cuándo discusión la propuesta de pena de muerte para violadores?

Sin embargo, esta reforma de ley se contrapone con los fallos previos de la Suprema Corte, tanto de Estados Unidos como del estado de Florida, que prohíben las sentencias de muerte en estos casos.

Además, ambos representantes republicanos contemplan proyectos de ley para eliminar el requisito de recomendaciones unánimes de un jurado en caso de imponer penas capitales en casos de asesinato.

“Estos crímenes destruyen la inocencia de un menor y violan todos los estándares de decencia sostenidos por la sociedad civilizada”, argumentan las propuestas SB 1342 y HB 1297.

La discusión de estos proyectos de ley comenzará en el Comité de Justicia Penal en el Senado estadounidense durante este próximo lunes 6 de marzo.

Previamente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseveró el 28 de enero pasado en un evento público que su entidad buscaría la forma de imponer este tipo de castigos contra los violadores de menores de edad.

“Ellos (los agresores sexuales) harán todo lo posible para saciarse a expensas de personas muy, muy vulnerables. Creo que el único castigo apropiado y proporcional a eso sería la pena capital”, expresó el gobernador DeSantis.