Proponen realizar pruebas psicológicas para casarse en CDMX

En el congreso de la Ciudad de México (CDMX), la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Polimnia Romana Sierra Bárcena, propuso que se realicen pruebas psicológicas a las personas que deseen casarse en la capital del país.

Esta fue presentada en el Congreso de la CDMX el pasado martes 31 de enero de 2023 y planea modificar el código civil de la capital y adicionar cinco párrafos al artículo 97, así como uno al 146.

Las pruebas psicológicas previas a las personas que pretendan casarse en la CDMX serían con el propósito de verificar que los contribuyentes no estén sometidos a actos de violencia física y psicológica que impida que el matrimonio se celebre de forma voluntaria y libre.

En el @Congreso_CdMex la diputada @polimniaromana propuso que se realicen pruebas #psicológicas a las personas que pretendan contraer #matrimonio en la #CDMX pic.twitter.com/QTyaUtvAt7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 31, 2023

La legisladora del PRD aseveró que en México, como en otros países, los celos son uno de los principales motivos para el delito de feminicidio, por lo que su iniciativa de realizar pruebas psicológicas para casarse, aclaró, busca incidir en erradicar esto.

Polimnia Romana, del PRD, aclaró que es importante detectar a tiempo que no existan patrones de conducta violenta. En ese sentido, refirió el crecimiento de los casos de violencia hacia las mujeres, hasta el pasado 31 de mayo se registraron 110 mil 138 casos de violencia familiar.

"En caso de que el examen determine alguna alteración de la conducta o enfermedades mentales, que puedan poner en riesgo la vida de los contrayentes, el matrimonio no procede hasta en tanto no desaparezca dicho riesgo", señaló.

PRD propone que matrimonio no implique exclusividad sexual

Sierra Bárcena, del PRD, también busca reforma que estipule que casarse no implique, en ningún modo, exclusividad sexual, dado que, argumentó, la libertad sexual es una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Explicó que esto consiste en la capacidad y posibilidad de decidir autónomamente, sin coerción ni violencia al casarse, además de tener un consentimiento pleno sobre las personas, situaciones, circunstancias y tiempos en las cuales se quiere tener este tipo de comportamientos.

Cabe destacar que la propuesta fue enviada a comisiones para su análisis.