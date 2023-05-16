Día del Maestro: ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos de Coahuila a favor de la educación?

En el marco de este 15 de mayo, día en el que se conmemora el Día del Maestro en México, recordamos las propuestas a favor de los docentes y de la educación en general de los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila en las próximas elecciones 2023.

Este día se celebró el día de los maestros y maestras de México, por lo que los candidatos por las elecciones de Coahuila no dejaron pasar la ocasión y se hicieron presente en sus redes sociales, mostrando su admiración y apoyo a todos los docentes que buscan enseñarle a sus estudiantes como construir un mejor futuro. De igual forma, recordaron las propuestas de las elecciones 2023 y el compromiso que tienen con el pueblo Coahuilense en materia de educación.

En meses anteriores, se celebró el primer debate con los candidatos a la gubernatura de Coahuila, en donde se habló de la educación, la niñez y juventud, temas de suma relevancia en el marco de las elecciones, pues los cuatro candidatos señalaron existía la falta de apoyo en escuelas y las bajas condiciones laborales en las que se desempeñan los maestros y maestras, en este contexto, aquí recordamos las propuestas que han expresado los candidatos para las elecciones 2023 en materia educativa.

¿Cuáles son las propuestas del candidato Armando Guadiana en educación para las elecciones 2023?

En el primer debate, el candidato por Morena, Armando Guadiana, se destacó por señalar la posibilidad de que las escuelas puedas extender a tiempo completo sus horarios. Además, propuso otorgar becas para todos los universitarios de escuelas públicas. De igual forma, el candidato por el partido guinda aseguró que reactivaría los desayunos en las escuelas públicas para mejorar la educación y así, los niños y niñas puedas tener mejores oportunidades.

A través de sus redes sociales, Armando Guadiana felicitó a los maestros que trabajan día con día formando jóvenes de bien y adelantó que en caso de ganas en estas elecciones del 4 de junio, los maestros podrían recibir de regalo el rescate de fondos de pensiones, así como que restablezcan sus derechos laborales. Por último, de manera enérgica se comprometió con aumentar el salario de los maestros y maestros de Coahuila.

¿Cuáles son las propuestas del candidato Manuel Jiménez a favor de la educación en las elecciones del 2023?

Manolo Jiménez, candidato de alianza PRI PAN, PRD por la gubernatura de Coahuila, también aprovechó el día para reconocer el arduo labor de los maestros, y señaló trabajaría para mejorar las condiciones de trabajo en el que se desempeñan los docentes.

A lo largo de su campaña electoral, el candidato Manolo Jiménez ha pronunciado que la educación es la mejor herramienta para que una comunidad progrese, por lo que ha planteado, como una de sus propuestas, el ampliar la oferta educativa en el estado. El candidato se considera cercano con su pueblo, y agregó que durante sus actividades, ha recogido propuestas en materia educativa, tomando siempre en cuenta las ideas y opiniones de la ciudadanía.

En el marco del día del maestro, vamos a trabajar para mejorar las condiciones laborales y de desarrollo de los docentes para que nuestr@s niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con una educación de calidad. (1/2) pic.twitter.com/rvkVgj2Rev — Manolo Jiménez Salinas (@manolojim) May 16, 2023

¿Cuáles han sido las propuestas de Lenin Pérez con la educación para las elecciones 2023?

Por su parte, el candidato de Coahuila por la Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez, se hizo presente en sus redes sociales celebrando la firma de10 compromisos para mejorar las condiciones laborales del magisterio de Coahuila. En mi gobierno les garantizaremos pensiones dignas, salarios justos y cobertura médica de calidad.

De igual forma, a lo largo de su campaña electoral, Lenin Pérez ha recalcado su insistencia por el derecho constitucional a la educación impartida gratuitamente por el estado, así como cuotas de mantenimiento para las escuelas.

¿Cuáles son las propuestas del candidato Ricardo Mejía por la educación en las elecciones 2023?

Por su parte, el candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT) ha señalado como una de sus propuestas de campaña una promoción histórica en el tema del deporte en la juventud, además de la creación de un programa de becas y desayunos donde no haya corrupción. De igual forma, se ha comprometido a mejorar la educación en zonas rurales, incluyendo desayunos, medios de transporte e infraestructura.

Ricardo Mejía también aprovechó el día del maestro, y a través de sus redes sociales, externó sus 10 compromisos con las maestras y maestros por su seguridad y la de los trabajadores de la educación pública.