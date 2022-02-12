Protesta en Francia Convoy de la libertad por restricciones Covid-19

Con el Arco del Triunfo a su espalda una muralla de siete mil oficiales de la policía le cerró el paso al “Convoy de la libertad”, así bautizaron en Francia su protesta contra las restricciones de Covid-19 impuestas por el gobierno galo.

Del otro lado del Atlántico, se cumplieron cinco días de la otra protesta contra las restricciones que trajo el Covid-19, donde cientos de camioneros en Canadá mantienen secuestrado el puente del Embajador en su frontera con Estados Unidos.