Registran violentas protestas en Argentina por acuerdo del FMI

Un grupo de personas se manifestó con violentas protestas afuera del Congreso de Argentina, debido a un acuerdo de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar la deuda del país.

Aunque la mayor parte de la protesta se realizó de manera pacífica, en un momento un grupo de inconformes comenzó a arrojar piedras, romper las ventanas del Congreso de Argentina y causar incendios, por lo que la policía antichoque tuvo que intervenir.

Durante la protesta, los inconformes llevaban carteles que decían "Fuera el FMI", "No al FMI" y "No al acuerdo con el FMI", una referencia a un acuerdo a nivel de personal alcanzado recientemente por el gobierno después de más de un año de conversaciones que ahora necesita la aprobación del Congreso.

|Reuters

La protesta se realizó mientras los legisladores debatían en el interior de la Asamblea un proyecto de Ley para financiar la deuda del país mediante un acuerdo con el FMI, lo que provocó el desacuerdo de miles de ciudadanos en Argentina.

¿Por qué protestan en Argentina contra acuerdo del FMI?

Argentina enfrenta unos 18 mil millones de dólares en pagos al FMI este año que no puede pagar después de años de crisis económica, una inflación vertiginosa que alcanza el 50 por ciento, reservas de divisas menguantes y un peso débil respaldado por controles cambiarios.

La deuda se originó con un préstamo por 57 mil millones de dólares, el más grande de la historia del FMI, que el organismo otorgó a Argentina en 2018, bajo otra gestión. En medio de una crisis, el país rechazó el último tramo del crédito.

Se espera que el proyecto de ley se apruebe tras la medianoche y que el Senado lo trate en los próximos días.

El gobierno necesita una rápida aprobación del acuerdo para evitar pagar en marzo un vencimiento por dos mil 800 millones de dólares, que difícilmente podría cancelar debido a las pocas reservas del banco central.

