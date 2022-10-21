Protestas en Chad dejan al menos 50 muertos y 300 heridos

El primer ministro de Chad, Saleh Kebzabo, dijo que la Policía fue quien reprimió en diferentes ciudades del país las protestas. "Estos insurgentes tienen la gran responsabilidad de unos 50 muertos y cerca de 300 heridos", dijo Kebzabo en declaraciones a la prensa recogidas por el medio local Alwihda Info. "El Gobierno de la República del Chad mantendrá el orden en todo el país y no tolerará más ningún tipo de deriva, venga de donde venga", añadió.

El primer ministro de transición informó del establecimiento de un toque de queda desde las 18:00 a las 06:00 horas en Yamena, la capital, y las ciudades de Doba y Koumra, a partir de este jueves por la noche.

Igualmente, anunció la suspensión de todas las actividades de los partidos políticos Los Transformadores y el Partido Socialista sin Fronteras (PSF), así como de la coalición de acciones ciudadanas Wakit Tamma, precursores de las protestas y contra quienes se iniciarán "procedimientos judiciales".

Guerrilla urbana en Chad

Por otro lado, Kebzabo aludió a que la manifestación era una "insurrección armada" en la que se ha realizado "un curso de formación de guerrilla urbana" a más de 1,500 jóvenes.

Muertos frente a Embajada de Estados Unidos

Dentro de estas protestas, cuatro resultaron muertos en un ataque frente a la puerta principal de la Embajada de Estados Unidos en Chad, según confirmaron las autoridades estadounidenses.

El portavoz del Departamento de Estado, de Estados Unidos, Ned Price, informó en un comunicado de que personas vestidas de civil a bordo de vehículos privados burlaron los controles policiales y mataron a cuatro personas.

Condena de la Unión Europea por muertos y heridos

La Unión Europea (UE) condenó "enérgicamente" la represión policial contra las protestas en varias localidades de Chad, con un saldo de al menos cincuentena muertos y trescientos heridos.

"La represión de las manifestaciones y el uso excesivo de la fuerza constituyen graves atentados a las libertades de expresión y manifestación que socavan el proceso de transición en curso" este el país africano, dijo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

En una declaración en nombre de los Veintisiete, el jefe de la diplomacia europea pidió a las autoridades de transición del país que identifiquen rápidamente a los autores de esta violencia y los lleven ante la justicia.

Borrell reiteró la importancia de un rápido retorno al orden constitucional y de una transición en un tiempo limitado que garantice el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

También es esencial, añadió, un compromiso real con todos los actores civiles y políticos para garantizar la credibilidad y la legitimidad del proceso en curso.

Las manifestaciones, convocadas por organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y líderes religiosos, que instaron a la población a expresar su descontento de manera pacífica, habían sido prohibidas la víspera por las autoridades.

Represión policial condenada por Unión Africana

La represión policial fue condenada por la Unión Africana, que hizo un llamamiento a las partes "para que respeten la vida humana y los bienes y favorezcan los medios pacíficos para superar la crisis".

Las autoridades de Francia, país al que se acusó de estar implicado en las protestas, afirmaron no tener "ningún papel en estos acontecimientos, que se deben estrictamente a cuestiones de política nacional de Chad".

Las protestas tienen lugar el día en que estaba previsto que finalizara la transición, iniciada hace 18 meses tras la muerte del presidente Idriss Déby en combates entre grupos rebeldes y el Ejército en abril de 2021.

