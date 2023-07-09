Visita de jefe OIEA a Corea del Sur suscita protestas por el vertido de agua de Fukushima

Cientos de manifestantes tomaron las calles de Seúl durante la visita a Corea del Sur del jefe del organismo de vigilancia nuclear de la ONU, cuyo objetivo es calmar los temores sobre el plan de Japón de verter agua radiactiva tratada de su central de Fukushima.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), llegó a Seúl el viernes para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores y un funcionario de alto rango de seguridad nuclear durante su visita de tres días luego de concluir un viaje a Japón.

La OIEA no tiene más remedio que tener un informe que represente las posiciones de Estados Unidos y Japón. Dicen que sólo hay unos pocos riesgos posibles, pero ¿qué pasa si eso ocurre realmente y quién va a ser responsable de ello?. Han Sang-Jin - Manifestante

El ministro de Asuntos Exteriores, Park Jin, dijo a Grossi que la postura de Seúl es que el agua contaminada de Fukushima debe ser verificada para garantizar su seguridad y tratada de acuerdo con la legislación y las normas internacionales.

A principios de semana, el OIEA declaró que un estudio de dos años de duración mostraba que los planes de Japón para el vertido de agua tóxica de Fukushima tendrían un impacto insignificante en el medio ambiente.

Gobierno de Corea del Sur dijo que respeta el informe del OIEA sobre Fukushima y que su propio análisis había concluido que el vertido no tendría "ningún impacto significativo" en sus aguas.

Cientos de personas salieron a la calle para protestar contra el plan de vertido de agua radioactiva de Fukushima, algunos con pancartas y globos azules en forma de ballena.

"No tiene mucho sentido argumentar que el vertido está bien porque no daña a los humanos. Los animales también viven en el océano", dijo el estudiante universitario Kim Han-bi.

Ningún experto del OIEA detrás del informe de Fukushima estuvo en desacuerdo con el contenido, dijo Grossi a la agencia de noticias Yonhap tras insinuar un día antes en una entrevista con Reuters de que uno o dos miembros del equipo podrían haber expresado preocupaciones.

Grateful to @FMParkJin of @MOFAkr_eng for timely invitation to #RoK 🇰🇷. What starts now is even more important than the work done so far - the continuous monitoring of the plan’s implementation. @IAEAorg will remain at Fukushima Daiichi NPP ensuring safety every step of the way. pic.twitter.com/V3MWquOqXX — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) July 8, 2023

¿Cuándo inicia el vertido de agua de Fukushima al mar?

El Gobierno de Japón pretende empezar a verter el agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima Daiichi ya en agosto, tras recibir el visto bueno del organismo de control nuclear de la ONU, informó el diario Nikkei.

En un hito importante para el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima destruida por el gran terremoto y tsunami de 2011, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que una revisión de dos años mostró que los planes de Japón para la liberación de agua de Fukushima eran compatibles con las normas de seguridad mundiales.

Tokio había dicho en enero que planeaba comenzar a bombear el agua al océano "alrededor de la primavera o el verano", pero no ha especificado una fecha a la espera de la aprobación oficial del organismo nacional de regulación nuclear, que se espera para esta misma semana.

Con la aprobación del OIEA, el primer ministro Fumio Kishida declaró que su país intentará conseguir la aceptación tanto a nivel nacional como internacional sobre el vertido de agua tóxica de Fukushima al mar.