Protestas en Francia: ¿Por qué hay huelgas y manifestaciones masivas?

Los últimos días han estado llenos de caos en Francia, pues las protestas y manifestaciones no han cesado e incluso se han batido récords de gente congreagada en las calles, ya que hay un descontento generalizado por los cambios propuestos al sistema de pensiones.

Apenas el pasado 19 de enero, el recuento oficial de manifestantes en París alcanzó las 80 mil personas, llegando a más de un millón en toda la nación, por lo que la noticia ha escalado a nivel global y muchos se están cuestionando: ¿Qué esta pasando en Francia?

La respuesta corta es simple: el gobierno de Emmanuel Macron busca una reforma en el sistema de pensiones para adultos mayores, entre los que destaca el aumento en la edad de jubilación de 62 a 64 años, una iniciativa "absolutamente necesaria", según los funcionarios.

Las protestas en Francia contra la reforma al sistema de pensiones alcanzaron más de un millón de personas|BENOIT TESSIER/REUTERS

¿De qué trata la reforma al sistema de pensiones en Francia?

De igual forma buscan aumentar el trabajo mínimo por ciudadano un año; es decir, que ahora todos los franceses deban estar 43 años en activo laborando para optar por el 100% de la pensión.

A pesar de que el plan incluye el aumento de 100 euros al mes y todos serán aptos a partir de los 67 años, los ciudadanos no están conformes y han salido a las calles a exigir que no proceda la reforma al sistema de pensiones; sin embargo, para el gobierno francés es una decisión necesaria.

De acuerdo con un informe presentado por la comisión de analistas especializada en el tema, para 2032 se estima que el gasto en pesniones suba casi al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), algo que podría acarrera problemas económicos para la nación al dejar de ser sostenible.

A pesar de las mediáticas y abrumadoras muestras de descontento en las calles de Francia, la intención del gabinete de Macron es mantenerse firme en la decisión, ya que lo consideran una medida prácticamente innegociable para mantener la viabilidad de las pensiones.

Miles de personas salieron a las calles de #París para protestar contra el "alto costo de la vida" en #Francia. Exigen un incremento de los salarios, el congelamiento de los precios de la electricidad, alimentos e inversión en fuentes de energía renovables. pic.twitter.com/0eEI6rChhg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2022

Caos en Francia por las manifestaciones contra la reforma a las pensiones

El primer día de manifestaciones, en el que se reunieron más de un millón de personas en todo Francia, también trajo huelgas masivas que hicieron colapsar el transporte, las escuelas e incluso la emblemática Torre Eiffel, que estuvo cerrada para los turistas.

De acuerdo ocon el Ministerio de Educación, el 26.6% de maestros de primaria, junto al 25% de secundaria, entraron en huelga; mientras que el sindicato de profesores contradijo a las autoridades y aseguró que más del 50% de los afiliados estuvieron en huelga.

Además se cancelaron los servicios ferroviarios interurbanos de alta velocidad hasta un funcionamiento del 20% en trenes regionales, e incluso la aerolínea Air France tuvo que cancelar el 10% de los vuelos de corta distancia, al igual que los trenes Eurostar, quienes cancelaron rutas entre París y Londres.

