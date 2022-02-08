Continúan protestas por prohibición del hiyab en escuelas

Estudiantes del estado de Karnataka, el sur de India, protestaron porque autoridades escolares negaron la entrada a estudiantes que usaban hiyab, esto ocasionó, se ordenara el cierre de escuelas y universidades durante tres días.

Además desconocen por qué han implementado tales medidas, cuando faltan casi tres meses para terminar el ciclo escolar, ya que se les había dado autorización para usar hiyab, la alumna y manifestante, Fathma Rizwana dijo que: "el gobierno fascista está tratando de prohibir nuestro derecho constitucional", por eso, se unió a las protestas.

Mientras tanto, el Ministro de Ciencia y Tecnología, Educación Superior y Tecnología de la Información de Karnataka, Chikkakalya Narayanappa Ashwath Narayan señaló que primero se debe tener claridad del fallo de la Corte y "luego el gobierno decidirá, pero hasta que eso suceda, el curso preuniversitario, el bachillerato y las facultades permanecerán cerradas por tres días a partir de mañana."

Hiyab|ANUSHREE FADNAVIS/REUTERS

Prohibición respaldada por el gobierno estatal

No dejar entrar a la escuela a alumnas musulmanas que usen hiyab comenzó desde la semana pasada, en Udupi, la ciudad capital de Karnataka, según medios locales fue por una orden emitida por el Ministerio de Educación del estado, lo que ocasionó la inconformidad de padres y estudiantes.

A través de Twitter, el ministro de educación de Karnataka, Bellur Chandrashekharaiah Nagesh señaló que las "reglas de uniformes" en las aulas es clara.

Con cual reafirmó una orden que el gobierno del estado implementó el 5 de febrero, en la cual todas las escuelas deben seguir los códigos de vestimenta establecidos, luego de que se fueran revisadas las decisiones judiciales de todo el país para prohibir el hiyab en las instituciones educativas.

State govt's stand on uniform policy is very clear. Hearing of a petition filed in the High court by some students on this issue is going on. Govt has declared 3 days holiday for 9-12 standards in order to maintain law & order. I request everyone to maintain peace@CMofKarnataka — B.C Nagesh (@BCNagesh_bjp) February 8, 2022

Detrás de prohición del hiyab podría haber racismo

Opositores y críticos acusan al Partido Nacionalista Hindú Bharatiya Janata, BJP, del primer ministro de India, Narendra Modi, de discriminar a las minorías religiosas, razón por la cual se podría encender la violencia.

I appeal to all the students, teachers and management of schools and colleges as well as people of karnataka to maintain peace and harmony. I have ordered closure of all high schools and colleges for next three days. All concerned are requested to cooperate. — Basavaraj S Bommai (@BSBommai) February 8, 2022

A través de Twitter, el ministro principal de Karnataka, Basavaraj Bommai hizo un llamado para mantener la paz y la armonía, en un estado donde el 12% de la población es musulmana.

