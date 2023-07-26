Se intensifican las protestas en Israel por reforma judicial

Médicos de Israel iniciaron una huelga de 24 horas y anuncios negros cubrieron las portadas de los periódicos este martes en reacción a la ratificación del gobierno de la primera parte de la reforma judicial que los críticos temen que pongan en peligro la independencia de los tribunales.

El proyecto de ley, que impide a la Corte Suprema revisar algunas decisiones gubernamentales, fue aprobado en un tormentoso Parlamento el lunes después de una huelga de los legisladores. Algunos acusaron al primer ministro Benjamín Netanyahu de empujar a Israel hacia la autocracia. Ante la sittuación, miles manifestantes salieron nuevamente a las calles y forcejearon con la policía el lunes por la noche.

"Un día negro para la democracia israelí", decía el anuncio en la portada de los principales periódicos colocado por un grupo que se describe como trabajadores de alta tecnología preocupados.

Los líderes de la protesta dijeron que un número creciente de reservistas militares ya no se presentarían al servicio si el gobierno e Israel continuaba con sus planes. Ex altos mandos han advertido que la preparación para la guerra de Israel podría estar en riesgo.

הצטרפו לשידור החי: דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה לתקשורת, ממשרד ראש הממשלה בירושלים. https://t.co/WiTmGo6tqB — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) July 24, 2023

¿Qué propone la reforma?

El Parlamento de Israel ratificó el lunes el primer proyecto de ley de una reforma judicial solicitada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, después de que fracasaron los esfuerzos de última hora para un consenso. La enmienda a una ley que permite al Tribunal Supremo anular algunas decisiones gubernamentales si las considera "irrazonables".

Los partidarios del proyecto de ley aseguran que está concebido para facilitar una gobernanza eficaz en la que los tribunales sigan manteniendo una amplia supervisión judicial. Por contra, sus detractores afirman que el cambio se está tramitando a toda prisa en el Parlamento y abrirá la puerta a la corrupción y los abusos de poder. Una encuesta nacional demostró que el 46% de los israelíes se oponía a la enmienda, frente al 35% que estaba a favor y el 19% que se mostraba indeciso.

Reacciones a nivel internacional

La crisis abrió una profunda división en la sociedad de Israel y tensó los lazos con el aliado más cercano de Israel, Estados Unidos, que calificó la votación del lunes de "desafortunada".

El Reino Unido, por su parte, instó a Israel a mantener la independencia de los tribunales, generar consenso y preservar controles y equilibrios sólidos.

Crisis en Israel

Elegido por primera vez para el cargo más alto en 1996 y ahora en su sexto mandato, Benjamin Netanyahu, de 73 años, enfrenta su mayor crisis interna.

Para complicar la posición de Benjammin Netanyahu, hay un juicio por corrupción en el que niega haber actuado mal y su hospitalización de fin de semana para recibir un marcapasos. La expansión de los asentamientos de su coalición religioso-nacionalista en tierras ocupadas donde los palestinos buscan la condición de Estado también ha afectado las relaciones con Washington.

Ante la fuga de inversionistas extranjeros, una moneda (shekel) que se desvanece y una amenaza de huelga general del sindicato del sector público Histadrut, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo a Radio del Ejército: "El intento de presentar esto como el fin de la democracia es simplemente falso".