Manifestantes y policías peruanos chocan en protestas

En Perú, miles de manifestantes se unieron a las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, por lo que la policía optó por dispersarlos con bombas lacrimógenas cuando llegaron al Congreso en Lima. Las demandas son casi las mismas que pidieron durante las manifestaciones pasadas: la expulsión de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas y una nueva Constitución. Muchos también piden la liberación del exmandatario Pedro Castillo.

Los manifestantes, con banderolas y pancartas con lemas contra el Gobierno, exigían la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, en una nueva ronda de marchas que se produce meses después de las anteriores protestas que dejaron decenas de muertos.

Cargados con escudos y cascos de plástico, la policía replegó a los manifestantes luego de que se rompiera una barrera de seguridad en el "Parque Universitario" de Lima, una vía de acceso al Congreso donde se produjeron violentos enfrentamientos hace meses.

"Acá queremos justicia, paz y tranquilidad. Que Boluarte salga (renuncie) inmediatamente", afirmó Dionisio Flores, un manifestante. "Este Gobierno es inmoral, incapaz, ha reprimido con las fuerzas armadas", dijo Martha Manami, otra participante.

En las anteriores protestas, que comenzaron en diciembre con la destitución y arresto del expresidente izquierdista Pedro Castillo, murieron 67 personas en enfrenamientos y bloqueos.

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La jornada de movilización en Lima ha terminado con 8 heridos según el reporte de @Defensoria_Peru.

Hasta hace pocos minutos, la policía seguía reprimiendo a manifestantes dispersos en el centro de la ciudad. pic.twitter.com/MmGue3Jcrn — La Mula (@lamula) July 20, 2023

Respuesta a las protestas

La policía desplegó 24,000 agentes en toda el país minero, entre ellos 8,000 para vigilar la capital ante lo que los organizadores llaman "La tercera toma de Lima". Así mismo, el servicio metropolitano de transporte de pasajeros en Lima informó que suspendió temporalmente sus servicios por prevención.

Las carreteras Panamericana norte y sur de Lima, foco de anteriores bloqueos, permanecieron libres, pero el organismo supervisor de transporte reportó hasta ocho vías interrumpidas por las protestas, principalmente en las regiones de Arequipa y Cusco, en el sur.

En la zona andina de Huancavelica manifestantes prendieron fuego a la puerta de la prefectura de la ciudad, que la policía logró apagar a tiempo y luego dispersar la protesta con bombas lacrimógenas, según imágenes de la televisión local.

El Gobierno, que afirma que las protestas son una "amenaza" para la democracia, ha extendido el estado de emergencia en zonas claves de Perú, una medida que permite a la policía y el Ejército vigilar las regiones en conflicto.