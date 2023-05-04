Profesores protestaron por reforma al sistema educativo en Hungría

Miles de personas se manifestaron en Budapest (Hungría), contra la nueva legislación promovida por el gobierno que eliminaría el estatus de funcionario público de los profesores y aumentaría significativamente su carga laboral.

Más de cinco mil profesores ya han declarado que dejarán su profesión si entra en vigor la llamada Ley del Estatuto. A este llamado, el gobierno del Primer Ministro Viktor Orbán hizo caso omiso y seguirá adelante con la reforma educativa que despojarían a los profesores de parte de su seguridad laboral.

Las protestas cumplen un año. Durante este tiempo se han exigido mejoras salariales debido a la inflación que actualmente tiene el país que supera el 25%. Esta situación afecta seriamente a los profesores que cuentan con un salario por debajo de la media nacional y ocupa el penúltimo entre los países que integran la OCDE, según datos del 2021.

Las manifestaciones, en contra de la reforma al sistema educativo, terminaron en enfrentamientos con la policía que tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar a los asistentes. En total, 5 personas fueron detenidas.

Sobre esta situación, la policía aseguró que su intervención se produjo porque varios de los marchantes derribaron las barricadas de una construcción cercana para, luego, lanzar objetos a los oficiales.

At the end of protest for education on Wed, some started walking to PM Orbán's office.Crowd grew and student protesters dismantled parts of cordon in front of building, clashed w police, who used tear gas 2x. Students called them "traitors" & chanted "You're defending criminals!" pic.twitter.com/nREo3fbqa9 — Telex (@Telexhu) May 3, 2023

¿Qué dicen los profesores de la nueva ley?

Muchos de los profesores explican que este proyecto es como una "Ley de la Venganza". Esta percepción radica por la resistencia que han hecho durante un año.

“No puedo creer que esto sea real. Es tan cruel y, como dicen, es una ley de venganza. “Si la aplican, significará que no quedará ningún profesor en su profesión, y eso será drástico”. Hanka / Manifestante

¿Qué responde el gobierno ante los señalamientos de los profesores?

Según el gobierno, la nueva legislación pretende mejorar la calidad del sistema educativo en todo el país.

Aunque el gobierno prometió eliminar algunas disposiciones menores del borrador, las negociaciones siguen en curso entre el gobierno y los sindicatos de profesores.

Sin embargo, el futuro de las mismas no es garantía para los maestros. Advierten que el gobierno de Viktor Orbán está en contra de reformas demócratas. Esta postura se refleja en otros ámbitos como en las restricciones contra los derechos de los inmigrantes y los homosexuales en los últimos años.

Sobre este escenario, el primer ministro también ha sido criticado por los roces que ha tenido con la Unión Europea por el actuar de ONG´S y medios de comunicación que cuestionan su gobierno.

¿Qué ocurrirá con los profesores si se aprueba la ley?

De ser aprobada la ley, tal como está el proyecto actual, a partir del primero de junio, el tiempo máximo de trabajo diario de los profesores pasaría de 8 a 12 horas y el tiempo de trabajo semanal será de 40 a 48 horas, entre otras disposiciones.

Hungría se enfrenta a una creciente escasez de docentes debido principalmente a los bajos salarios y a la imprevisibilidad del entorno normativo.