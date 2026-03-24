Señalan esquema de recaudación para Cuba desde la 4T; empresarios alertan presión y temen sanción desde EU

El descaro de Morena por apoyar a la dictadura de Cuba no tiene limites; muy al estilo de su padre, Jose Ramón López Beltrán ahora paso la charola con los empresarios, que mas que “donativo” parece una extorsion; además, temen sufrir posibles sanciones de Estados Unidos.

Una investigación periodística reveló un nuevo esquema de recaudación vinculado a actores cercanos a la llamada Cuarta Transformación, bajo el nombre de “Proyecto Isla del Sol”, cuyo objetivo sería obtener recursos para Cuba.

De acuerdo con la información disponible, la iniciativa incluye el envío de cartas dirigidas a empresarios, principalmente a aquellos con contratos vinculados a gobiernos emanados de Morena. En el documento se plantea una “cooperación” económica que, según se indica, tendría un destino específico en apoyo a la isla.

Empresarios advierten preocupación por posibles consecuencias

El planteamiento ha generado inquietud entre algunos empresarios, quienes consideran que este tipo de solicitudes podría tener implicaciones más allá del ámbito económico.

Según lo expuesto en la columna del periodista Carlos Loret de Mola en El Universal, existe preocupación por la posible reacción de Estados Unidos ante cualquier tipo de apoyo al gobierno cubano.

Entre los escenarios que se mencionan están sanciones como el congelamiento de activos o la cancelación de visas , en caso de que las autoridades estadounidenses interpreten estos apoyos como respaldo a un régimen sancionado.

🚨💸 Una investigación de @El_Universal_Mx revela un supuesto esquema de recaudación de la 4T, llamado "Proyecto Isla del Sol" para apoyar a #Cuba.



Según el reporte, figuras como Pedro Miguel, Pablo Daniel Taddei y Jonathan Garduño habrían firmado una carta dirigida a… pic.twitter.com/u3vzp3OLyK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

Quiénes impulsan la “cooperación” económica

El documento referido habría sido firmado por Pedro Miguel, ideólogo de la ‘Cuarta Transformación', Pablo Daniel Taddei, sobrino de la presidenta del INE , Guadalupe Taddei y Jonathan Garduño.

La solicitud plantea una aportación económica que se presenta como voluntaria, aunque algunas voces dentro del sector privado consideran que existe presión implícita debido al contexto político y económico en el que se realiza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: “ESTÁN PREPARADOS": CUBA ASEGURA QUE SUS FUERZAS ARMADAS SE ESTÁN PREPARANDO ANTE UNA POSIBLE AGRESIÓN MILITAR DE ESTADOS UNIDOS

Llamados previos a apoyar a Cuba

Este no sería el primer pronunciamiento relacionado con apoyo a Cuba desde sectores políticos en México. A inicios de marzo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la solidaridad con la isla.

Posteriormente, José Ramón López Beltrán difundió en redes sociales un mensaje en el que se invita a respaldar al pueblo cubano, con una narrativa enfocada en la integración regional.

El pase de charola se produce días después de que el SAT concedió la categoría de donataria a la asociación civil “Humanidad con América Latina” que con una rápidez extraordinaria se dio de alta el 9 de marzo; un trámite que para otras ong’s puede tardar días, semanas e incluso meses.

Este desesperado interés por apoyar a Cuba despierta muchas dudas, reviviendo aquel escándalo del fideicomiiso “por los demás” en 2018 cuyo objetivo era apoyar a los damnificados del terremoto de 2017, pero que terminó en los bolsillos de operadores políticos de Morena.