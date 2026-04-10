¿En qué trabajos hay más psicópatas? Estudio 2026 revela las profesiones con mayor incidencia

Un estudio de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, publicado en 2026 , detectó un patrón claro: los psicópatas —o, en términos clínicos, personas con rasgos asociados a la psicopatía— tienden a concentrarse en ciertos tipos de trabajos; la clave no está en las profesiones en sí, sino en el entorno que cada actividad ofrece.

La investigación se basó en más de 600 participantes, quienes fueron evaluados en dos momentos distintos; primero se midieron sus rasgos de personalidad y semanas después sus intereses vocacionales , lo que permitió cruzar ambos factores con mayor precisión

¿Qué descubrió el estudio sobre psicópatas y trabajos?

El estudio se apoya en la llamada Tríada Oscura, un modelo psicológico que agrupa tres rasgos: psicopatía, maquiavelismo y narcisismo; cada uno describe comportamientos distintos, pero comparten una característica central: una menor consideración por los demás en la toma de decisiones.

La psicopatía se vincula con impulsividad y falta de empatía; el maquiavelismo con manipulación y estrategia; mientras que el narcisismo se relaciona con la necesidad de reconocimiento y dominio social; juntos, estos rasgos influyen en la forma en que una persona elige su entorno laboral.

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Los resultados muestran que los perfiles con rasgos psicopáticos tienden a inclinarse por trabajos técnicos y prácticos; dentro de este grupo destacan ocupaciones como mecánicos, ingenieros y técnicos especializados, vinculadas a tareas concretas, resolución de problemas y menor interacción social .

Esto se explica porque estos empleos se ubican dentro de la categoría de interés en “cosas”, es decir, actividades manuales o técnicas donde la interacción humana no es el eje principal .

No solo trabajos técnicos: el papel del poder y la influencia

El estudio también identifica un segundo grupo clave: profesiones donde la influencia y el control son centrales; aquí aparecen espacios como negocios, política, derecho y puestos de liderazgo , donde la capacidad de persuadir y tomar decisiones resulta determinante.

Este hallazgo muestra que los rasgos de la Tríada Oscura no solo se concentran en entornos solitarios, sino también en aquellos donde existe acceso al poder.

Esto significa que, más allá de los trabajos técnicos, también existe afinidad con entornos donde se puede ejercer control, liderazgo o poder sobre otras personas.

Cómo se distribuyen los rasgos en distintas profesiones

El análisis revela que cada componente de la Tríada Oscura se asocia con distintos intereses laborales; mientras los rasgos psicopáticos se relacionan con trabajos prácticos y de baja interacción social, el maquiavelismo tiende a evitar profesiones centradas en el cuidado o trato humano.

Por su parte, el narcisismo muestra mayor afinidad con áreas creativas, sociales o de liderazgo, donde hay visibilidad, reconocimiento y posibilidad de destacar frente a otros.

¿Por qué ocurre este patrón?

La explicación se encuentra en la teoría del ajuste persona-entorno; las personas tienden a elegir trabajos que coinciden con su forma de pensar, actuar y relacionarse; en este caso, los rasgos de la Tríada Oscura encuentran espacios más compatibles en entornos específicos.

No se trata de que una profesión genere estos rasgos, sino de que ciertos perfiles se sienten más cómodos en determinados contextos laborales.

¿Qué trabajos presentan menor afinidad con estos perfiles?

El estudio también permite identificar el contraste; profesiones relacionadas con la salud, el cuidado y el trabajo social muestran menor presencia de estos rasgos, debido a que requieren altos niveles de empatía e interacción constante con otras personas.

Más que señalar profesiones, el estudio abre una discusión sobre cómo la personalidad influye en la vida laboral; los resultados sugieren que algunos entornos no solo atraen a estos perfiles, sino que también pueden reforzar sus características con el tiempo.