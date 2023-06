Un hombre fue arrestado en la capital del estado de Puebla, cuando fue sorprendido por elementos de la Policía Municipal, conduciendo su vehículo en evidente estado de ebriedad.

Los elementos de Seguridad Pública detuvieron al hombre borracho quien en todo momento se mostró dócil con ellos y hasta les pidió guardarle un secreto.

En un video que se ha compartido en redes sociales y que se ha hecho viral, se escucha cuando el conductor asegura que sabe cuales son sus derechos, pero también acepta que se encuentra en estado inconveniente, pero le pide que no lo acusen con su esposa.

“Si me va a arrestar, de una vez le digo que sé mis derechos (…) la verdad es que sí estoy estúpido, me lo merezco, pero no le diga de esto nada a mi esposa, por favor”, dice el hombre quien se pone de espaldas para ser esposado.

Hombre ebrio golpea a mujer policía

El pasado 6 de junio se difundió un video en el que se ve a un hombre ebrio dando una golpiza a una mujer policía durante su detención, esto también ocurrió en el estado de Puebla.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, Puebla, todo comenzó cuando las oficiales detectaron a un grupo de hombres en el estacionamiento de un supermercado.

Las agentes abordaron a los individuos. Se acercaron a ellos y les informaron que beber en la vía pública era una falta administrativa, por lo que les pidieron que se retiraran de ese lugar.

Sin embargo, uno de los hombres reaccionó agresivo y comenzó a forcejear con las mujeres policías.

En el video se observa al hombre propinando una golpiza a la policía quien termina con una herida sangrante en la cabeza.

El agresor fue detenido luego de la llegada demás elementos y fue identificado como Óscar, quien tiene 26 años y es acusado de las lesiones a dos mujeres de la policía municipal.