Profepa resguarda cachorro de león en Puebla; su jaula era muy pequeña

Si, se trataba de un cachorro de león. Este ejemplar incluso tiene nombre se llama “Taylor” y vivía en un domicilio de la Calle Alfonsina Storni en la Colonia Balcones del Sur en la capital poblana. En un video que llegó a la redacción de Tv Azteca Puebla se observa al animal dentro de una jaula.

Es en el domicilio donde se encontraba el cachorro de león que a decir de los vecinos por las tardes se podía escuchar.

El dueño de “Taylor” asegura que tiene todos los requerimientos legales, sin embargo el espacio no era el adecuado para el ejemplar.

“Ya se lo llevaron, Profepa ya vino por el animalito esta todo legalizado está bien en su documentación y todo con chip está a mi nombre ya se lo llevaron porque, obviamente como me habían dicho, porque no está en un lugar adecuado necesita un lugar especial de antemano ya lo sabía, escuchaba que en redes sociales que está mal no, no para nada está muy gordito está bien sano come muy bien,” declaró de forma anónima el dueño del cachorro de león.

“Sí, a partir de las 5 de la tarde se empezaba a escuchar cómo rugía, pero te digo, te comento, pero decían que era el perro que andaba en brama jajaja pero no un perro no hace así pero sí se escuchaba ya tiene tiempo ya tiene como mes y medio,” comentó una de las vecinas de la zona.

A decir del dueño “Taylor” se encontraba en perfecto estado de salud.

“Fue un sueño, algo de niño que yo quise un león, un leoncito se dio la oportunidad le digo lo compré, lo adquirí con documentos los que se necesitan que es donde viene de origen un chip le digo tengo el documento para mí es como un título como una factura,” concluyó el dueño del cachorro de león.

Ahora el cachorro “Taylor” se encuentra al resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, misma que continúa con la valoración del estado de este felino.