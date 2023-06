Familia de joven que murió en accidente dona corazón y riñones en Puebla

La familia de un joven que murió en un accidente en el estado de Puebla dona corazón y riñones; según sus seres queridos, esto es lo que él hubiera querido en vida.

El chico, proveniente de San Martín Texmelucan, tenía tan sólo 17 años al momento de sufrir un accidente, el cual ocurrió mientras se encontraba en su motocicleta; estos hechos se suscitaron en la capital de Puebla.

Tras el incidente, el adolescente fue diagnosticado con muerte craneoencefálica, por lo que su familia tomó la decisión de donar sus órganos.

En lo que va del año se han presentado 23 casos de pacientes que pudieron ser donantes, en este caso, los órganos del joven donante estará beneficiando a tres personas, pues serán trasladados al Hospital de La Raza en la Ciudad de México. Después de una propuesta del hospital hacia los familiares, ellos accedieron a la donación.

“Todo esto es un acto de amor hacia la familia, hacia otras familias que vamos a aportar; de verdad no lo pensamos. Al principio mi madre fue la que tomó la decisión. No lo pensó cuando le preguntaron qué quiere donar; no duró ni un segundo y simplemente dijo ‘el corazón’”, relató Jaime, hermano del joven fallecido.

De acuerdo a los especialistas de salud, el 90 por ciento de pacientes trasladados resultan con éxito y, en lo que va del año, la cifra va en aumento. A pesar de ello, aún no sobrepasa los 25 casos registrados en el 2019.

Señalan la importancia de promover la donación de órganos

“Es importante promover la donación y que el que acepte esa donación en vida lo manifieste la familia, a los familiares directos, para que, en el momento de que sucede la muerte, pues no tengan esa dificultad en la toma de decisiones”, mencionó Francisco Morales Flores, director del Hospital de Traumatología y Ortopedia.

La donación de órganos, para algunos, continúa siendo un tabú; sin embargo, para otros, es una esperanza de vida.