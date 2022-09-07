VIDEO: Puente se derrumba durante su inauguración en Congo

Autoridades de la República Democrática del Congo se presentaron en la inauguración un puente que uniría a dos regiones del país, de pronto el puente se derrumbó ante la mirada de los dignatarios que se encontraban en el lugar.

El momento quedó grabado en un video que circula en redes sociales, donde se pudo apreciar el momento de terror que vivieron los habitantes del lugar cuando el puente se derrumbó bajo sus pies.

En la imágenes se mostró como el organizador cortó el listo rojo durante la ceremonia de inauguración en el distrito Mont-Ngafula de Kinshasa, en ese momento, el puente se pandeó y los dos pasamanos se rompieron.

La sección central del puente se derrumbó y en cuestión de segundos toda la infraestructura había colapsado sobre el arroyo que se encontraba un par de metros más abajo.

Inauguran un puente en RD Congo… y colapsa mientras cortan la cinta.



pic.twitter.com/GTSacth3Ph — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) September 6, 2022

Los espectadores gritaron mientras los inaugurados que se encontraban sobre el puente lucharon por salir del ante el inminente derrumbe de la estructura.

Una de las últimas personas en escapar del puente que se derrumbó fue un hombre con uniforme militar y anteojos oscuros que sostenía una botella de champán sin abrir, según mostraron otras imágenes compartidas ampliamente en las redes sociales.

De acuerdo con las autoridades del Congo, no hubo heridos debido al derrumbe del puente que quedó partido por la mitad sobre el río. Tampoco han informado sobre las causas que llevaron al colapso de la estructura el día de su inauguración.

Puente Colapsa en Cuernavaca

El derrumbe del puente en el Congo, recordó una situación similar que se vivió en Cuernavaca, Morelos, México, a principios de junio.

En esa ocasión un puente colgante en Cuernavaca, que también se estaba inaugurando, se cayó a una altura de tres metros, dejando al menos 25 personas lesionadas, algunas con fracturas y otras con golpes, pero nadie de gravedad.

Después del accidente, el alcalde Julio Urióstegui dijo que el accidente se debió a que alguien brincó y el puente no aguantó el peso de todas las personas que estaba cruzando, lo que ocasionó que se derrumbara.

