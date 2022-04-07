Un tercio de Puerto Rico se queda sin luz por apagón masivo

Cerca de un tercio de Puerto Rico se quedó sin luz desde el miércoles debido a un apagón masivo. Por el momento no se ha informado cuál fue la causa de la falla que tiene a la isla en oscuridad.

Las autoridades de Puerto Rico indicaron que cerca de 400 mil hogares y negocios de Puerto Rico estuvieron sin luz desde anoche y se espera que el servicio eléctrico se restablezca hasta el jueves o viernes.

La compañía eléctrica Luma Energy de Puerto Rico indicó que ya trabajan para restaurar la electricidad, pero en algunas áreas tardará más dado el tamaño masivo y alcance del apagón.

Los residentes del pueblo de Yauco pasaron la noche del miércoles llenando contenedores de gasolina para alimentar sus propios generadores y enfrentar el apagón masivo.

Se desconocen causas del apagón masivo en Puerto Rico

Por el momento, las autoridades de Puerto Rico no han informado cuál es la causa del apagón masivo que afectó a casi un tercio de la población de la isla, sin embargo, algunos medios locales indicaron que podría ser un disyuntor defectuoso en la planta de energía de Costa Sur, que inició un incendio.

“Avería en breaker de salida de Unidad #5 de Costa Sur al 230kv ocasionó la salida de las unidades 5 y 6 de la Central. El sistema de protección del sistema eléctrico sacó de servicio el resto de las unidades que estaban generando”, se lee en el comunicado compartido en Twitter

Añadió que por el momento se está investigando la causa exacta de la interrupción del servicio de luz en Puerto Rico.

"Dada la magnitud y el alcance de la interrupción y para poder trabajar de forma segura informamos a nuestros clientes que la restauración de luz puede prolongarse”.

No obstante, cabe recordar que el huracán María, que arrasó con la electricidad en todo Puerto Rico en 2018, expuso el frágil estado de la red eléctrica en la isla de 3.3 millones de habitantes.

