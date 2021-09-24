Puigdemont, ex presidente del gobierno catalán, es detenido en Cerdeña

El expresidente del gobierno catalán Carles Puigdemont fue detenido el jueves por la policía de Italia en Cerdeña, y este viernes fue liberado, pero no podrá salir del país.

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España exigió la extradición de Puigdemont, pero el jefe regional de Cataluña criticó al gobierno, diciendo que el arresto del jueves suponía un revés a los intentos de reconciliación entre Madrid y la región de la costa mediterránea.

Puigdemont era el presidente del gobierno catalán cuando se realizo el referéndum sobre la independencia de España en 2017, que según los tribunales fue ilegal y desencadenó la peor crisis política de España en décadas.

"Es evidente que Puigdemont debe comparecer y someterse a la acción de la Justicia", dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Tras su detención en #Italia, un juez dejó en #libertad al expresidente del gobierno Catalán, Carles #Puigdemont. Sin embargo, @KRLS permanecerá en Cerdeña hasta que se resuelvan sus problemas legales. Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼 https://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/JrC02p1XeZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2021

El presidente dijo que el diálogo era la mejor manera de buscar la reconciliación, una semana después de reanudar las conversaciones con el gobierno separatista de Cataluña con el objetivo de fomentar la reconciliación con la región del noreste.

El líder regional de Cataluña, Pere Aragonés, dijo que la detención complicaba ese diálogo.

"Los acontecimientos de ayer visualizan claramente que el Estado español no ha actuado de buena fe ante la justicia europea", dijo a periodistas.

La policía acordonó una importante avenida de la capital catalana, Barcelona, después de que cientos de manifestantes se concentraran frente al consulado italiano, ondeando banderas separatistas catalanas y coreando "Puigdemont, nuestro presidente", "Libertad para Puigdemont."

Orden de arresto contra Puigdemont

Puigdemont, de 58 años, vive en un exilio autoimpuesto en Bélgica desde finales de 2017 después de que España le acusara de ayudar a organizar el referéndum independentista.

Es diputado del Parlamento Europeo desde 2019, pero fue detenido por la policía fronteriza italiana en el aeropuerto de Alghero cuando llegaba a Cerdeña desde Bruselas para asistir a un acto cultural.

El Parlamento Europeo le retiró la inmunidad en marzo.

Si es extraditado, es probable que Puigdemont se enfrente al mismo juicio del Tribunal Supremo que condenó a nueve líderes separatistas catalanes a largas penas de prisión en 2019 por su papel en el intento de ruptura con España de 2017.

El Gobierno español los indultó en junio, pero dijo que Puigdemont todavía tenía que enfrentarse a la justicia en España.

Sobre Puigdemont pesaba una orden de detención europea emitida por España, pero su abogado principal, Gonzalo Boye, dijo a periodistas en Bruselas que no había motivos para detenerlo.

El ministerio de justicia de Italia dijo que no tiene ningún papel decisorio en el procedimiento de la orden de detención europea.