P-22, el famoso puma de Los Ángeles, es sacrificado debido a lesiones

El famoso puma que se convirtió en una celebridad de Los Ángeles después de vivir a la sombra de Hollywood Hills durante más de una década fue sacrificado el sábado 16 de diciembre debido a graves problemas de salud, anunciaron funcionarios de California.

El puma envejecido, llamado P-22 y que se cree que tiene unos 12 años, fue capturado en un patio trasero de Los Feliz el 12 de diciembre en medio de temores de que lo hubiera atropellado un automóvil y sufriera otros problemas de salud.

El puma, que había atravesado carreteras muy transitadas para instalarse en el Parque Griffith de Los Ángeles y sus alrededores, se convirtió en un símbolo de las campañas para salvar a la amenazada población de pumas de California.

Lo pusieron a dormir a las 9 a.m. del sábado en el Parque Zoológico Safari de San Diego, dijeron funcionarios del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW).

We are deeply saddened by the news of the passing of P-22, L.A.’s beloved mountain lion. We were just informed that the California Department of Fish and Wildlife made the difficult decision to euthanize him due to the serious injuries he suffered earlier in the week. (1/2) pic.twitter.com/2ZX7HYR0J7 — Natural History Museum of L.A. County (@NHMLA) December 17, 2022

Las pruebas en el puma P-22 revelaron "un trauma significativo en la cabeza, el ojo derecho y los órganos internos del puma, lo que confirma la sospecha de una lesión reciente, como un golpe con un vehículo", dijeron las autoridades.

El examen también descubrió en el puma una enfermedad renal irreversible, pérdida de peso crónica, infección parasitaria extensa de la piel en todo el cuerpo y artritis localizada, dijeron las autoridades.

"Con base en estos factores, el equipo médico del Zoo Safari Park de San Diego recomendó unánimemente la eutanasia compasiva bajo anestesia general", dijo el CDFW.

Las autoridades dijeron que la desaparición del P-22 fue causada por la pérdida y fragmentación del hábitat, y pidieron la construcción de más cruces de vida silvestre en áreas urbanas y espacios bien planificados para que deambulen.

"El puma P-22 ha tenido una vida extraordinaria y capturó los corazones de la gente de Los Ángeles y más allá. La elección más difícil pero compasiva fue minimizar respetuosamente su sufrimiento y estrés al terminar su viaje de manera humana", dijo el CDFW en una declaración.