Muere puma que fue baleado por un policía en California

Este sábado murió un puma que fue baleado por un policía. El felino falleció durante una cirugía realizada en un zoológico de California.

De acuerdo con un portavoz del zoológico de Oakland, policías de California llevaron al león herido al Zoológico de Oakland, donde los veterinarios lo prepararon para intervenirlo.

Los veterinarios informaron que el animal tenía alrededor de un año de edad y pesaba 34 kilos, además se encontraba en buenas condiciones y bien alimentado.

Antes de la cirugía, el veterinario Herman dijo que era un procedimiento riesgoso y que había probabilidades de que el puma muriera durante la intervención, sin embargo dijo que era optimista.

"Muchos animales mueren por lesiones como esta. También somos muy capaces y soy optimista, así que espero que podamos salvarle la vida, así que sí, puede morir en cualquier momento ahora mismo", dijo el dr. Herman dijo.

Sin embargo, unos minutos después de iniciar la cirugía, el doctor anunció que el pequeño puma había muerto durante la cirugía, justo antes de las 3:00 de la tarde.

Policía dispara contra león de montaña

Las autoridades de California informó que un residente de Hollister informó sobre la presencia del puma en el porche de su casa, por lo que llamó a la policía alrededor de las 4:42 de la mañana.

Al lugar llegaron policías y oficiales del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California para atender la emergencia y encontraron al puma escondido entre los árboles.

Los oficiales de Pesca y Vida Silvestre intentaron tranquilizar al animal, lo que provocó que el puma saliera corriendo del arbusto. Fue entonces cuando la policía le disparó al felino, dijeron las autoridades.

“El puma cargó desde el monte directamente hacia un oficial de policía estacionado en un esfuerzo por mantenerlo contenido. Temiendo por la vida y la seguridad del oficial, dos oficiales dispararon sus rifles contra el puma”, explicaron las autoridades sobre el incidente.

“Sin embargo, en última instancia, no pudimos colocar la vida del animal por encima de la vida humana, razón por la cual los oficiales dispararon sus rifles en la escena”, agregaron.

El puma luego saltó una cerca cercana a un patio lateral donde fue tranquilizado nuevamente. Una vez que fue sedado, los oficiales evaluaron al león de montaña y encontraron una “herida de bala en el torso”, dijo Mike Perin, oficial de información pública del Departamento de Pesca y Vida Silvestre.

“No consideramos que el puma fuera una amenaza para la seguridad pública. No había actuado de manera agresiva. Entonces, nuestro objetivo era tranquilizar al león de montaña para que podamos evaluarlo y dejar abierta la posibilidad de que podamos devolverlo a su hábitat", dijo Perin.

