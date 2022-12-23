Putin dice que es viejo el sistema Patriot que EU mandará a Zelensky

Tras la sorpresiva visita del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, a Estados Unidos (EU) donde se reunió con su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca, Vladimir Putin se pronunció al respecto, especialmente sobre el armamento Patriot que EU enviará para apoyar a las fuerzas ucranianas.

En una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Rusia, Vladimir Putin dijo que los sistemas de defensa aéreos Patriot de Estados Unidos con armas viejas que el ejército de Moscú podría contrarrestar.

Explicó que el sistema de misiles Patriot “es bastante viejo” y no funciona como el sistema S-300 de Rusia.

"En lo que respecta a los Patriots, es un sistema bastante antiguo y no funciona tan bien como el sistema S-300 de Rusia. Sin embargo, aquellos que se oponen a nosotros parten del hecho de que se trata de un arma defensiva, está bien, lo tomaremos en cuenta, siempre se encontrará un antídoto”, aseveró Vladimir Putin.

I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2022

Putin asegura que quiere ponerle fin a la guerra

Vladimir Putin dijo que Rusia quiere el fin de la guerra en Ucrania y que todos los conflictos armados terminan con negociaciones diplomáticas.

“Nuestro objetivo no es hacer girar el volante del conflicto militar, sino, por el contrario, poner fin a esta guerra. Estamos luchando por esto y seguiremos esforzándonos”, dijo Putin a los periodistas.

Putin aseguró que "lo he dicho muchas veces: la intensificación de las hostilidades conduce a pérdidas injustificadas".

Añadió que Rusia está abierta a las negociaciones, lo que provocó un intenso escepticismo de Ucrania y su aliado Estados Unidos, quienes sospechan que quiere ganar tiempo después de una serie de derrotas y retiradas en la guerra que ya se prolonga por 10 meses.

Rusia dice que es Ucrania la que se niega a hablar, mientras qye Kiev asegura que Rusia debe detener sus ataques y entregar el territorio que ha ocupado.

