Putin advierte con respuesta rápida a injerencia en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que dará respuesta rápida “como un rayo” ante cualquier país que intente intervenir estratégicamente en Ucrania, al mismo tiempo que informó sobre la destrucción de un arsenal de occidente en Kiev.

"Si alguien tiene la intención de intervenir en los eventos en curso desde el exterior y crear amenazas estratégicas para Rusia que son inaceptables para nosotros, debe saber que nuestros ataques de represalia serán rápidos como un rayo”, dijo Putin durante una conferencia ante el Consejo de Legisladores de San Petersburgo.

El mandatario ruso aseguró que ya se tomaron las decisiones necesarias sobre qué tipo de respuesta rápida dará Moscú contra los países que intervengan en su contra y advirtió que no dudarán en ponerlas en acción, sin especificar cuáles son.

|Reuters

“Tenemos todas las herramientas para esto, cosa que ninguna otra persona puede presumir de tener ahora. Y no nos jactaremos, los usaremos si es necesario. Y quiero que todos lo sepan, hemos tomado todas las decisiones sobre este asunto”, aseveró Vladimir Putin.

El mandatario ruso también habló en el parlamento sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos y los aliados de la OTAN y la Unión Europea, asegurando que su país resiste a dichos castigos económicos y prometió dar una respuesta a los intentos de aislar a Rusia.

"Como ya he dicho, responderemos a las restricciones externas groseras, a menudo torpes, a la destrucción de todos los derechos y acuerdos civilizados, a los intentos de aislarnos, con mayor libertad de empresa, apertura a la asociación honesta , respeto y protección confiable de propietarios e inversores conscientes", dijo Putin.

Rusia destruye arsenal de occidente en Ucrania

Las declaraciones de Vladimir Putin ocurren horas después de que el Ministerio de Defensa de Rusia informara que sus misiles Kalibr destruyeron un depósito de armas en la región de Zaporiyia que albergaba.

Las autoridades de Rusia aseguraron que durante la noche destruyeron 59 objetivos militares que albergaban armamento y municiones suministrados por Estados Unidos y los países europeos a las fuerzas de Ucrania.

