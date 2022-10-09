Putin califica de acto terrorista la explosión en el puente de Kerch

El líder del Kremlin, Vladímir Putin, dijo este domingo que la explosión en el puente de Kerch, una infraestructura clave que une Crimea con Rusia continental, fue un acto terrorista planeado por los servicios especiales de Ucrania.

"No hay duda. Se trata de un acto terrorista destinado a destruir infraestructuras civiles de importancia crítica", dijo Putin en un vídeo en el canal de Telegram del Kremlin. "Esto fue ideado, realizado y ordenado por los servicios especiales de Ucrania".

Putin se reunió con Alexander Bastrykin, jefe del Comité de Investigación de Rusia, que presentó las conclusiones de una investigación sobre la explosión y el incendio en el puente de Kerch, ocurrido el sábado 8 de octubre .

A la explosión del sábado en el puente sobre el estrecho de Kerch siguieron mensajes de júbilo de funcionarios ucranianos, que, sin embargo, no reivindicaron responsabilidad.

El puente de Kerch es una arteria principal de suministros para el ejército ruso en el sur de Ucrania, donde controlan la mayor parte de la región de Jersón y gran parte de la región de Zaporiyia, y para el puerto de Sebastopol, donde tiene su base la flota rusa del mar Negro.

Además, el puente de Kerch es la única vía que conecta Crimea con Rusia continental.

Todavía no está claro si la explosión del sábado fue un acto terrorista deliberado, pero el daño a una estructura de tan alto perfil ocurre cuando Moscú ha sufrido derrotas en el campo de batalla, y podría contradecir aún más las garantías de Putin y el Kremlin de que el conflicto se está desarrollando según lo previsto.

El presidente Vladimir Putin



⚡️"Aquí no hay dudas. Se trata de un ataque terrorista destinado a destruir infraestructuras civiles críticas de la Federación Rusa. Y los autores, materiales e intelectuales son los servicios especiales ucranianos". pic.twitter.com/cvFSv87DCz — SANA en Español (@Agencia_Sana) October 9, 2022

Respuesta rusa a la explosión

El Ministerio de Transporte de Rusia dijo que los trenes de carga y los de pasajeros de larga distancia que atraviesan el puente de Crimea estaban funcionando según el horario previsto el domingo. El tráfico limitado por carretera se reanudó el sábado unas 10 horas después de la explosión, agregó.

El viceprimer ministro ruso, Marat Khusnullin, dijo que los buzos comenzarían a trabajar por la mañana, y que se espera que un estudio más detallado por encima de la línea de flotación esté terminado al final del día, según agencias de noticias nacionales.

"La situación es manejable: es desagradable, pero no fatal", dijo el gobernador ruso de Crimea, Sergei Aksyonov, a periodistas. "Por supuesto, las emociones se han disparado y hay un sano deseo de buscar venganza".

Moscú arrebató Crimea a Ucrania en 2014 y el puente de Kerch, de 19 kilómetros que une la región de Crimea con Rusia con su red de transporte, fue inaugurado con bombos y platillos cuatro años después por el presidente Vladimir Putin.