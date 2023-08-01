Urge que senado avale reforma contra tráfico de armas: PVEM

Ciudad de México. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) urgió a la Cámara de Senadores agilizar la discusión y aprobación de la minuta que reforma la Constitución y que cataloga como delito grave el tráfico de armas en México.

Carlos Puente Salas, líder del Partido Verde en la Cámara de Diputados, dijo que esto permitirá que los jueces no titubeen para sancionar y poner un freno en México a quienes hacen llegar armas al crimen organizado.

Sostuvo que la investigación que inicio Estados Unidos en contra de 206 armerías por venta ilegal de armas las autoridades norteamericanas reconocen que el problema no solo afecta a México sino también al vecino país.

Pide Partido Verde destrabar reforma contra el tráfico de armas

Por ello, el líder cameral del Partido Verde en San Lázaro consideró necesario que el Senado de la República destrabe la reforma, pues México no puede quedarse cruzado de brazos en un tema que es un reclamo del Estado mexicano.

Considerar el tráfico ilegal de armas como un delito grave en 🇺🇸 se ha convertido para los fiscales en una poderosa herramienta para combatir este delito, así lo han reportado diversas notas periodísticas.

5/7 — Carlos Puente Salas (@CarlosPuenteZAC) July 28, 2023

“Sabemos que todos los esfuerzos que como país realicemos en materia de reducción de la violencia van a resultar o serán insuficientes mientras no detengamos el flujo de armas que entran ilegalmente a nuestro país, eso es una realidad, es lo que permite que se genere tal nivel de violencia. Esto no es de echarle la culpa quien a quine, hoy compartimos una problemática, nosotros ponemos a los muertos de bala y ellos están poniendo a los muertos por el fentanilo, que es peor, es igual, y es una problemática que lleva a un círculo vicioso”, sentenció Carlos Puente.

El líder del Partido Verde en San Lázaro recordó que a reforma fue aprobada el pasado 30 de marzo y se envió al Senado para dictaminación.

La propuesta incluye en el segundo párrafo del artículo 19 de la Carta Magna, tráfico de armas como delito grave, lo que el Ministerio Público pueda solicitar al juez prisión preventiva oficiosa.

