PVEM llama a sus legisladores a mantenerse en unidad

La dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) llamó a sus legisladores que más allá de las simpatías por quienes hoy aspiran a la candidatura a la presidencia de la República se mantenga la unidad en torno al que sea electo y no se desvíe la atención de la agenda legislativa.

Al inaugurar la reunión plenaria de diputados del Verde, Karen Castrejón, presidenta del PVEM, dijo que las manifestaciones de respaldo expresadas a aspirantes de la coalición demuestran que el partido está vivo y crece en la preferencia electoral, por lo que el compromiso es respetar la decisión de la militancia a través del método seleccionado.

"Les pido el respaldo que se tomen al interior del Partido, que nos mantengamos sobre todo en unión, que nos mantengamos firmes, pero lo más importante que logremos sacar las agendas que tenemos pendientes para poder cumplir con aquellos que nos dieron su voto de confianza y por los cuales estamos hoy aquí", señaló

Diputados del PVEM celebran su reunión plenaria para definir su agenda legislativa para el período de sesiones que inicia este miércoles en la Cámara de Diputados.

PVEM plantea condicionar voto a candidato presidencial

El Coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco plantea condicionar voto a candidato presidencial que impulse agenda verde por encima de interés personal. En la reunión plenaria de diputados del PVEM, que está postura debe mantenerse también para las 9 gubernaturas que estarán en juego, alcaldías y diputaciones locales y federales así como los escaños del senado.

Manuel Velasco, aseguró que esto permitirá garantizar acciones ambientales desde todos puestos y evitar caer en errores como les sucedió con gobiernos anteriores.