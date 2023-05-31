¿Otro día hábil de descanso? Proponen nueva prestación laboral en México

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rocío Corona Nakamura, propuso que los trabajadores gocen un día hábil extra al año, con el objetivo de abonar a la cultura de prevención en materia de salud.

El día hábil extra sería previsto para la realización de estudios clínicos de prevención y promoción de salud. "La prestación laboral abonará a la cultura de prevención en materia de salud; el trabajador obtendría el permiso con goce de sueldo, sin perjuicio en sus prestaciones y derechos", planteó la legisladora.

En ese sentido, el Partido Verde sugirió que se dé un día hábil para que las personas puedan sacar citas para la realización de estudios clínicos de prevención y promoción de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos, psíquicos y sociales, según sus necesidades.

Rocío Corona Nakamura



¿Cuántos días te pueden dar licencia médica?

Por enfermedades profesionales o riesgos de trabajo, reguladas por la Ley del ISSSTE, se menciona en su artículo 56 que serán considerados como riesgos de trabajo:



Accidentes y enfermedades a que estén expuestos los trabajadores en su ámbito laboral.

Toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte repentina en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que suceda.

Aquellos que ocurran en el traslado de su domicilio o estancia infantil de sus hijos a su sitio de trabajo o viceversa.

Son considerados riesgos de trabajo las enfermedades señaladas por las leyes del trabajo.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que, por enfermedades no profesionales o no derivadas de riesgos de trabajo, gozarán de días de descanso:



A los que tengan de uno a cinco años de servicios , hasta treinta días con goce de sueldo íntegro y hasta treinta días más con medio sueldo.

, hasta treinta días con goce de sueldo íntegro y hasta treinta días más con medio sueldo. A los que tengan de diez años de servicio en adelante, hasta sesenta días con goce de sueldo íntegro y hasta sesenta días más con medio sueldo.

Rocío Corona Nakamura reiteró que las acciones preventivas en materia de salud han quedado rezagadas, pues México no tiene una sociedad que se distinga por el cuidado y procuración de la salud, por lo que pidió que se tome en cuenta el esfuerzo para redireccionar este tipo de prevención y combate de enfermedades en etapa avanzada.