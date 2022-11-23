Qatar 2022: Mujer apuesta por error a Arabia Saudita, gana 27 mil pesos

Durante el Mundial de Qatar 2022, una mujer argentina quiso apoyar a su selección pero por error terminó apostando a favor del rival Arabia Saudita; gracias a ello, ganó 27 mil pesos argentinos, equivalentes a 3 mil 172 pesos mexicanos. La historia se volvió viral en redes sociales.

El novio de la joven fue el encargado de dar a conocer la inusual situación a través de un hilo en Twitter. La mujer argentina estaba segura de que había apostada a favor de la selección de su país y no se dio cuenta de su error hasta que le llegó la notificación del dinero que había ganado.

“A todo esto, la boluda de mi novia se equivocó y apostó en una combinación por Arabia Saudita porque no entendía cómo funcionaba la página y acaba de retirar 25 lucas. Increíble”, escribió el usuario acompañado de una captura de pantalla.

A todo esto la boluda de mi novia se equivocó y apostó en una combinada por Arabia Saudita pq no entendía como funcionaba la página y acaba de retirar 25 Lucas. Increíble. pic.twitter.com/eGvNWbhlOO — Eze🇸🇪 (@ezebeider) November 22, 2022

Mujer argentina gana miles de pesos por apostarle a Arabia Saudita

El novio de la mujer argentina explicó que la chica apostó durante el medio tiempo a favor de Arabia Saudita pensando que estaba apostando a que Argentina metería un gol más para empatar el encuentro en Qatar 2022.

“Me acaba de decir que apostó por Arabia Saudita en el entretiempo pensando que Argentina iba a meter un gol más. No lo puedo creer”.

Durante la primera jornada del Mundial de Qatar 2022, Argentina cayó 2-1 ante Arabia Saudita, un marcador que resultó sorpresivo para todos los aficionados del futbol, ya que la albiceleste es una de las favoritas para ganar en el torneo.

