Qatar 2022: Seguridad interrumpe transmisión de televisión danesa

La seguridad catarí interrumpió a un canal de televisión danesa durante una transmisión en vivo desde Doha, previo al Mundial de Qatar 2022; incluso amenazaron al reportero con destruir la cámara.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia el momento en el que el conductor del canal TV2 de la televisión danesa hablaba en director con el conductor que se encontraba en Dinamarca, de pronto a sus espaldas apareció un vehículo eléctrico con tres hombres de la seguridad catarí.

Los hombres comenzaron a cubrir con sus manos la cámara del reportero para evitar que siguiera grabando y dando su reporte en vivo, hasta que el periodista Rasmus Tantholdt mostró su acreditación como prensa.

“Ustedes invitaron a que todo el mundo viniera acá. ¿Por qué no podemos grabar? Este es un lugar público”, se escuchó decir al reportero.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql — Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022

Después les reclamó por jalar la cámara y los acusó de querer romperla: “Pueden romper la cámara. ¿Quieren romperla? ¿Nos están amenazando con azotar la cámara?”.

Los reporteros de la televisión danesa tuvieron que esperar media hora hasta que llegó otra persona de seguridad para corroborar que los papeles estaban en regla.

El incidente ocurrió cinco días antes de la inauguración del Mundial de Qatar 2022, un hecho que llamó la atención de los internautas, quienes calificaron el acto como “delicado” especialmente porque aún no inicia la justa deportiva.

Organizadores del Mundial de Qatar 2022 se disculpan

Los organizadores del Mundial de Qatar 2022 se disculparon con el canal de televisión danesa por la interrupción mientras transmitían en vivo. Las autoridades del país indicaron que ya emitieron “un aviso a todas las entidades respecto de los permisos de grabación durante el torneo”.

Los organizadores de Qatar 2022 indicaron que se trató de un error: “Al inspeccionar la acreditación válida del equipo para el torneo y su permiso para grabar, se ofreció una disculpa al canal por el personal de seguridad en el lugar, antes de que el equipo reanudará su actividad”, informaron mediante un comunicado.