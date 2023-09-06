Estas son las actividades que realizará el INE en las elecciones Tabasco 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) sigue con los preparativos para las elecciones Tabasco 2024 a casi un año de que llegue la fecha, pero contrario a lo que muchos creen, no todas las tareas de organización le corresponden a este cuestionado organismo.

En 2014, una reforma constitucional en materia política-electoral estableció que cada estado cuente con un Instituto Electoral Local, quienes se harán cargo de planificar las elecciones para designación de: gobernador, diputados locales, presidentes municipales, integrantes de Ayuntamientos, entre otros.

Desde entonces, el Instituto Nacional Electoral trabaja con los conocidos Organismos Públicos Locales, pero solo con el fin de "homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales". Entonces, ¿qué actividades tendrá el INE en Tabasco?

¿Qué actividades tendrá el INE en las elecciones Tabasco 2024?

Al INE, según sus atribuciones y facultades, le corresponden las siguientes actividades durante el desarrollo de las elecciones Tabasco 2024:



Capacitar y designar a funcionarios de casilla.

Determinar ubicación de las casillas.

Fiscalizar ingresos y egresos de partidos e independientes.

Actualizar el Padrón Electoral y la Lista Nominal.

La cartografía electoral.

Emitir medidas cautelares sobre propaganda electoral.

Administrar tiempos de radio y televisión en materia electoral.

Fijar reglas sobre resultados preliminares, encuestas, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales.

¿Cuándo y qué se votará en las elecciones Tabasco 2024?

Los tabasqueños están convocados a las urnas para el próximo domingo 2 de julio de 2024. En esa jornada, que determinará si el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sigue en el poder, se elegirán los siguientes cargos:



Gobernador del Estado: Por un periodo de seis años, sin derecho a reelección

Congreso local: Renovación de las 35 curules por un periodo de tres años.

17 Ayuntamientos: Se elegirá a los alcaldes de 17 municipios para los próximos tres años.

Es importante recordar que, hasta el momento, el proceso local no ha iniciado según lo establecido en las leyes electorales. Sin embargo, algunos políticos ya confirmaron que competirán por alguno de estos cargos en 2024.