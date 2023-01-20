El próximo 22 de enero comenzará el Año Nuevo Chino 2023, una de las festividades más importantes en el continente asiático. De acuerdo con las tradiciones, a cada año le corresponde un animal del Horóscopo chino, el cual determina la personalidad de las personas que nacen en ese año. Conoce qué animal es el que le corresponde al 2023.

De acuerdo con el Horóscopo Chino, cada año del ciclo lunar está asociado con un animal particular. Este es un ciclo de 12 años que se repite, por lo que hay 12 animales, cada uno asociado a un Año Nuevo Chino.

Los animales del Zodiaco Chino son: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro, y cerdo.

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El origen del Zodiaco Chino se basa en un popular mito que narra una carrera iniciada por el emperador de Jade, gobernante de los cielos para medir el tiempo y el orden de los animales se asignaron por la posición en la que quedaron en la carrera.

¿Qué animal le corresponde al Año Nuevo Chino 2023?

Al Año Nuevo Chino le corresponde el Conejo, este animal está en el cuarto lugar del Zodiaco. En China el Conejo simboliza la luna debido a una leyenda. Lo consideran un animal astuto y lo relacionan con la fertilidad. Es considerado un protector que defiende a las personas de enfermedades y catástrofes.

Las cualidades de este animal determinan la personalidad, la suerte, desgracias y hasta el amor ideal de las personas, según el horóscopo.

Características de las personas nacidas en el año del Conejo

De acuerdo con el Zodiaco Chino, las personas nacidas en el año del Conejo comparten las siguientes características: son personas prudentes, discretas y previsores; son de carácter moderado e indulgente, amantes de la paz y la cordialidad.

El conejo odia la guerra y la violencia. Le gusta la vida tranquila, tierna y armónica, se esfuerza por llevarse bien con los demás y casi siempre lo consigue.