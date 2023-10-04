Muerte silenciosa: Los animales afectados por la fumigación de chinches en la UNAM

En los últimos días la presencia de las chinches atemorizó a las personas de la CDMX, en redes sociales compartieron imágenes en las que se les puede ver en los diferentes tipos de transporte que existen en la capital y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevaron a cabo una fumigación, pero sin buscarlo, otros insectos padecieron, ¿Cuáles fueron?

Tras la denuncia hecha por alumnos de la Facultad de Química de la UNAM, las autoridades decidieron suspender clases para llevar a cabo la fumigación; sin embargo, a las pocas horas de realizarla un Investigador del Instituto de Biología denunció la muerte de abejas en el plantel.

“Como ecólogo urbano me preocupa la reacción de la comunidad @UNAM_MX frente a las "chinches" que, a la fecha, no está comprobado. ¡FUMIGUEN TODO! ¡MATEN TODO! Consecuencias: abejas muertas en @faunam_mx Recordemos que las ciudades están en un ecosistema”, dijo a través de la red social ‘X’, antes Twitter.

En redes sociales reaccionan a muerte de abejas por fumigación en la UNAM

A pocas horas que se dio a conocer la muerte de las abejas por el ecólogo urbano, los internautas no tardaron en expresar sus molestias en redes sociales, pues lamentaron que los animales pagaron las consecuencias en “algo que no está comprobado”, otros comentarios fueron:



¿Qué propones como solución? en la facultad de ciencias políticas y sociales te puedo afirmar que si hay, sobre todo en la biblioteca.

Tengo una pregunta ¿si las fumigaciones son adentro por qué afectan a las abejas?

Somos civilizados, pero tenemos nuestras diferencias

Como ecólogo urbano me preocupa la reacción de la comunidad @UNAM_MX frente a las "chinches" que, a la fecha, no está comprobado.



¡FUMIGUEN TODO!

¡MATEN TODO!



Consecuencias: abejas muertas en @faunam_mx

Recordemos que las ciudades están en un ecosistema pic.twitter.com/MsqbtS66IP — Luis Zambrano (@ZambranoAxolote) October 4, 2023

¿Qué facultades de la UNAM suspendieron clases por la presencia de chinches?

Tras las denuncias por la presencia de presuntas chinches, distintas facultades de la UNAM decidieron tomar cartas en el asunto y actuar lo antes posible con fumigaciones, destacan:



Facultad de Química

Facultad de Veterinaria

Facultad de Estudios Superiores Aragón

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

¿Las chinches transmiten enfermedades?

¡Tomen nota Las chinches no transmiten enfermedades, pero sí reacciones alérgicas en la piel, lo que provoca pequeñas ronchas alrededor del cuerpo y que, en la mayoría de las ocasiones se alojan en colchones, costuras de colchón y muebles tapizados.