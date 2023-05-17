¿En qué consiste la moderación activa del segundo debate del Edomex?

Con motivo de las elecciones 2023, ya se ha establecido las condiciones para el segundo debate entre las candidatas por la gubernatura del Edomex que se llevará a cabo el próximo jueves 18 de mayo en punto de las 20:00 horas.

Este 4 de junio el Estado de México renovará titular del poder ejecutivo estatal, y en este sentido, Delfina Gómez de la Candidatura Común “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México” y Alejandra del Moral de la Coalición “Va por el Estado de México” son las 2 candidatas a disputarse el cargo de gobernadora del estado mexiquense en las próximas elecciones 2023.

Será el segundo encuentro en donde las candidatas puedan dar a conocer sus propuestas, y en el marco de

promover el contraste de ideas y la discusión, el Comité Especial de Organización de Debates del Instituto Electoral del Estado de México decidió implementar un modelo de Moderación Activa.

¿En qué consiste la moderación activa en el segundo debate?

El objetivo de la moderación activa es que quien asuma este rol no se limite a controlar el tiempo de participación de las candidatas, sino que promueva la discusión, el contraste de ideas e intervenga con preguntas para profundizar en las propuestas que presenten Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Lo anterior a fin de que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios para ejercer un voto informado.

El rol activo de moderación ha sido utilizado por el INE desde 2018, tanto a escala federal como en los Organismos Públicos Locales Electorales, en diversos debates.

La moderación activa también implica estar al tanto de vigilar el orden del debate y vigilar la equidad de las intervenciones; además de mantenerse neutral, pues la persona moderadora representa a la ciudadanía a través de la autoridad electoral.

¿Quién será la moderadora del segundo debate en el Edomex?

Cabe señalar que en el caso del segundo debate del Edomex, Ginarely Valencia Alcántara, directora general de comunicación universitaria de la Universidad del Estado de México e integrante de Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, será la encargada de moderar a las dos candidatas este 18 de mayo.

De igual forma, Valencia Alcántara, pues, se destaca por haber tomado un taller sobre el tema, impartido por el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Qué cargos se elegirán en las elecciones 2023?

Este 4 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2023 en el Estado de México, donde se elegirá a la nueva gobernadora, quien será electa para un periodo de seis años sin posibilidad de reelección.

En este caso, solo habrá dos opciones por las cuales votar el próximo 4 de junio, pues las candidatas por la gubernatura del Edomex son Alejandra del Moral Vela de la alianza PRI PAN, PRD y Nueva Alianza y Delfina Gómez Álvarez por el partido de Morena, PVEM y PT.

¿Quién es el actual gobernador del Estado de México?

Actualmente, en el Estado de México, (Edomex), gobierna el PRI con Alfredo del Mazo Maza, quien es el actual gobernador del Edomex, su mandato inicio el 16 de septiembre del 2017 y concluirá el próximo 15 de septiembre del 2023.