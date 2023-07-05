El Talibán ordena el cierre de los salones de belleza para mujeres afganas

Una nueva restricción se dio a conocer en Afganistán a lo largo de este martes 4 de julio cuando el Talibán dieron a conocer que los salones de belleza para las mujeres afganas estarán prohibidos, así lo dijo un vocero, quien no ofreció más detalles sobre la medida pero despertó la opinión de las redes sociales.

En los últimos meses, las mujeres afganas han sufrido múltiples restricciones por parte del régimen, algunas son su presencia en espacios públicos como parques y gimnasios, un veto para que no puedan estudiar y privarles la oportunidad de trabajar en distintos sectores del país.

¿Hasta cuándo es el plazo del régimen talibán para cerrar los salones de belleza ?

El líder talibán, Hibatullah Akhundzada indicó que el tiempo máximo para cerrar los salones de belleza alrededor del país es de un mes, por lo que se estima que para el mes de agosto estos dejen de existir, al momento de realizarlo las personas a cargo de dichos establecimientos tendrán que presentar un informe ante las autoridades.

Las principales zonas afectadas sería Kabul -capital de Afganistán- y otras provincias; sin embargo, la decisión tomó por sorpresa a los ciudadanos, pues anteriormente aseguró que trabaja diariamente en mejorar la calidad de vida de las mujeres en el país y ahora, la nueva prohibición será un golpe fuerte en la economía de las mujeres afganas, quienes se han visto limitadas en otros campos.

¿Qué significa el gobierno talibán para las mujeres afganas?

La salida de los estadounidenses en agosto del 2021 le dio la oportunidad al gobierno talibán de tomar el poder y con esto, retroceder en los avances que realizaron las mujeres afganas desde hace dos décadas, ya que la ideología del régimen considera que sólo deben ocupar roles “limitados” en la sociedad.

Previo a volver al poder, las restricciones y castigos causaron la respuesta de la comunidad internacional, pues les quitaron el acceso a la educación y en caso de no traer el rostro descubierto o ser vistas en compañía de un hombre enfrentaban penas; actualmente, las mujeres afganas tienen que vestir con burkas y el reglamento establece que de viajar más de 70 kilómetros tienen que hacerlo con un pariente masculino.