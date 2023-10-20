¡Toma nota! Habrá cierre de calles y estaciones del Metrobús por arribo de peregrinos a CDMX

Los peregrinos del Estado de México iniciaron su travesía para llegar a la Basílica de Guadalupe, motivo por el que habrá cierre de calles y avenidas, así como modificaciones al horario de apertura y rutas del Metrobús.

La alcaldía Gustavo A. Madero compartió que los cortes serán de forma intermitentes entre el jueves 19 y el viernes 20 de octubre, pero no se descarta que, por el arribo de los religiosos, se llevan a cabo modificaciones al operativo durante el próximo fin de semana.

Los devotos de la Virgen de Guadalupe comenzaron con el arribo desde la tarde de este jueves, mientras que miles más se sumarán en las próximas horas. En total, autoridades esperan recibir hasta 50 mil feligreses en la Basílica de Guadalupe, todos provenientes de Atlacomulco.

⚠️¡Toma precauciones!⚠️ A primera hora empezaron a llegar cerca de 50 mil peregrinas y peregrinos provenientes del Municipio de #Atlacomulco, a las inmediaciones de la #Basílica de Guadalupe.#OperativoAtlacomulco2023 pic.twitter.com/7K27kgOXkI — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) October 19, 2023

¿Cuáles calles cerrarán por la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe?

De acuerdo con información de la alcaldía Gustavo A. Madero, las calles cerradas serán las siguientes:



Avenida Talismán

5 de febrero

Avenida Euzkaro

Cantera

Calzada San Juan de Aragón

Avenida Insurgentes Norte

Avenida Ferrocarril Hidalgo

Algunas de las alternativas viales, compartidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) son: Calzada Vallejo, Eje 3 Norte y Eje 1 Oriente.

Metrobús anuncia horario especial por peregrinos

El Metrobús anunció que, por la movilización religiosa, en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, habrá modificaciones en el servicio de las líneas 6 y 7 en algunas estaciones durante el jueves 19 y viernes 20 de octubre.

De esta manera, las estaciones sin servicio serán las siguientes:



La Villa

H. infantil La Villa

G.A.M.

De los Misterios

Garrido

Indios Verdes

🚨Tómalo en cuenta.



Por movilización religiosa en las inmediaciones de la Basílica, tendremos modificaciones en el servicio de las líneas 6 y 7 en las siguientes estaciones. 👇🏻



🔴Toma tus previsiones de viaje. pic.twitter.com/8doT0DxkXt — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 19, 2023

Habrá operativo especial por llegada de peregrinos a la CDMX

Las autoridades informaron que en el operativo para salvaguardar a los peregrinos que acudirán a la Basílica de Guadalupe se desplegará a 400 servidores públicos y más de 150 elementos de seguridad, quienes coordinarán los cortes viales, así como la ruta de los feligreses en el Estado de México y en la capital del país.

Algunas de las dependencias que participarán son la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras.