¿Qué ha ocurrido a 2 años de las protestas del 11J en Cuba?

El 11 de julio de 2021 (11J) miles de personas salieron a las calles de Cuba para exigirle al Partido Comunista Local mejores condiciones de vida al grito de “libertad”, “patria y vida” y “Cuba libre”; ¿qué ha ocurrido a dos años de este acontecimiento?

Según la ONG Justicia 11J, las manifestaciones del 2021 en Cuba dejaron 1555 presos políticos, de los cuales aún hay 773 en prisión; además se han condenado a 500 personas con penas de hasta 25 años, muchos de ellos eran menores de edad cuando fueron arrestados.

Por otra parte, al menos 84 han salido al exilio tras su liberación, o durante excarcelaciones temporales.

Tras las protestas del 11J en Cuba, se han registrado 236 manifestaciones para exigir la libertad de los presos políticos, tan solo en 2023, van 33, de las cuales siete se realizaron en cárceles del país.

#Cuba | A dos dos años de las protestas por una #CubaLibre que hicieron retumbar la dictadura, el reclamo sigue.



Cubanos en el exilio se unen al grito de #libertad en la isla. Pero la situación sigue siendo la misma.#NiPatriaNiVida@jpernalete de la @VozdeAmerica, nos cuenta. pic.twitter.com/iwejuOuWwb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 11, 2023

Entre enero y abril de este año, al menos 10 activistas y opositores del régimen cubano han sido detenidos y llevados a centros de investigaciones del Ministerio de Interior de sus provincias.

La mayoría de los detenidos reciben tratos crueles y torturas para que den confesiones inculpatorias. “Sin que medie internacionales u Organizaciones de Derechos Humanos intervengan”, acusó la ONG Justicia 11J.

¿Qué pasó el 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba?

El 11 de julio de 2021, se realizaron unas históricas manifestaciones en Cuba, miles de habitantes protestaron contra la gestión del presidente Miguel Díaz-Canel y exigieron su renuncia y la libertad del pueblo cubano.

Poco minutos después de iniciar las manifestaciones en Cuba, la isla se sumió en un apagón masivo, el internet y las telefonía móvil dejaron de funcionar durante el 11 y 12 de julio.

El mundo reaccionó a dichas manifestaciones, pero principalmente Estados Unidos; republicanos y demócratas se unieron en un mensaje en “pro de la libertad de Cuba".

